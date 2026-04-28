Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

Na een 6 op 6 en een verstevigde derde plaats werkt Sint-Truiden volop verder om Stayen tegen het begin van volgend seizoen in orde te brengen voor Europees voetbal. Onder meer het bezoekersvak zal daarbij van plaats veranderen.

Na een 6 op 6 tegen Anderlecht en KV Mechelen heeft Sint-Truiden zijn derde plaats in de Champions’ Play-offs verstevigd en is het, met nog vijf speeldagen te gaan, weer een stap dichter bij een ticket voor de Europa League gekomen.

Toch blijkt uit het verslag van de Licentiecommissie van afgelopen vrijdag dat de Truienaars hun eventuele Europese wedstrijden voorlopig niet op Stayen zouden kunnen spelen. Het stadion voldoet namelijk niet aan de UEFA-normen.

Momenteel wordt het King Power at Den Dreef in Leuven genoemd als mogelijk uitwijkstadion voor Sint-Truiden, maar de Limburgse club doet intern al het mogelijke om Stayen tegen de start van volgend seizoen UEFA-proof te maken.

Zo meldt Het Nieuwsblad dinsdag dat STVV plannen heeft voor een nieuwe bezoekerstribune en ondertussen ook al nieuwe stoeltjes en nieuwe dug-outs heeft besteld. Die reeks ingrepen zou ervoor kunnen zorgen dat Stayen alsnog aan de UEFA-vereisten voldoet, zodat Sint-Truiden volgend seizoen zijn Europese thuismatchen gewoon in eigen stadion kan afwerken.



In België speelt een gelijkaardig dossier al enkele jaren bij Union, dat volgend seizoen in het Koning Boudewijnstadion zou spelen, terwijl Westerlo in de Europe Play-offs naar Genk zou moeten uitwijken als het zich voor Europa plaatst.