Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt
De toekomst van SK Roeselare en de situatie rond Sporting Hasselt hangen volledig samen met één cruciale vraag: wie krijgt uiteindelijk de proflicentie voor de Challenger Pro League? Het verdict bepaalt of Roeselare effectief terugkeert naar het profvoetbal of in het amateurcircuit blijft.

In principe is Roeselare sportief klaar voor de stap omhoog. Met spelers als Cassaert, Valcke, Struyf en Braem werd de kern gebouwd om mee te strijden aan de top van eerste nationale. 

Voor Sporting Hasselt ligt het verhaal moeilijker. De club van Rik Verheye en Sam Kerkhofs kreeg geen licentie, vooral door vragen rond stadion, budget en structuur. De snelle groei van de club wordt bewonderd, maar blijkt nog niet volledig profwaardig.

Roeselare is klaar voor Challenger Pro League

Roeselare lijkt op dat vlak verder te staan. Het stadion Schiervelde, de betrokken investeerders en een sterk lokaal netwerk zorgen voor stabiliteit. Met mensen als CEO Tom Vroman en sportief manager Patrick Rotsaert staat er bovendien een professionele organisatie.

Vroman benadrukte dat het licentiedossier volledig in orde is. “We zijn een gezonde club met een goede basis", klonk het bij Het Nieuwsblad. Achter de schermen werd maanden gewerkt om alles administratief en financieel op punt te zetten, wat uiteindelijk de doorslag gaf voor de proflicentie.

Toch is nog niets definitief. Roeselare eindigde wel als derde maar wacht de uitkomst van de procedure rond Hasselt af.

Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

15:45
1
Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

19:40
Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

19:20
Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

19:00
RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

18:40
Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

18:20
2
Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

18:00
PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

17:40
Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

17:20
1
Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

17:00
2
Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

16:30
Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

16:15
Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

16:00
Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

15:30
14
Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

15:00
Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League

14:40
2
Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

14:20
🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem"

13:45
1
Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

14:00
4
Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

13:31
Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

13:15
2
Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

13:00
Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

12:40
17
KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

12:20
2
Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

12:00
3
Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

11:50
De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

11:40
4
🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

11:10
Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

11:20
2
Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

11:00
1
Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

10:45
4
Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

10:30
26
Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

10:15
2
"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

10:00
1
Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

09:30
Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

09:00
3

1e nationale VV

 Speeldag 31
KVK Tienen KVK Tienen 1-1 Hoogstraten Hoogstraten
SK Roeselare SK Roeselare 3-1 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 4-3 Houtvenne Houtvenne
Ninove Ninove 3-1 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
KVV Zelzate KVV Zelzate 2-3 Knokke Knokke
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 OH Leuven OH Leuven
Diegem Sport Diegem Sport 2-3 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 Dessel Sport Dessel Sport

