Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

De toekomst van SK Roeselare en de situatie rond Sporting Hasselt hangen volledig samen met één cruciale vraag: wie krijgt uiteindelijk de proflicentie voor de Challenger Pro League? Het verdict bepaalt of Roeselare effectief terugkeert naar het profvoetbal of in het amateurcircuit blijft.

In principe is Roeselare sportief klaar voor de stap omhoog. Met spelers als Cassaert, Valcke, Struyf en Braem werd de kern gebouwd om mee te strijden aan de top van eerste nationale.

Voor Sporting Hasselt ligt het verhaal moeilijker. De club van Rik Verheye en Sam Kerkhofs kreeg geen licentie, vooral door vragen rond stadion, budget en structuur. De snelle groei van de club wordt bewonderd, maar blijkt nog niet volledig profwaardig.

Roeselare is klaar voor Challenger Pro League

Roeselare lijkt op dat vlak verder te staan. Het stadion Schiervelde, de betrokken investeerders en een sterk lokaal netwerk zorgen voor stabiliteit. Met mensen als CEO Tom Vroman en sportief manager Patrick Rotsaert staat er bovendien een professionele organisatie.

Vroman benadrukte dat het licentiedossier volledig in orde is. “We zijn een gezonde club met een goede basis", klonk het bij Het Nieuwsblad. Achter de schermen werd maanden gewerkt om alles administratief en financieel op punt te zetten, wat uiteindelijk de doorslag gaf voor de proflicentie.

Lees ook... Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt›

Toch is nog niets definitief. Roeselare eindigde wel als derde maar wacht de uitkomst van de procedure rond Hasselt af.