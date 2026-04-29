Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Het lijkt een kantelmoment te worden bij SSC Napoli. Na het aangekondigde vertrek van Romelu Lukaku komende zomer, duiken nu ook serieuze vraagtekens op rond de toekomst van Kevin De Bruyne.

De middenvelder kende een bijzonder wisselvallig eerste seizoen in Italië. Verwacht als absolute sterspeler, kreeg hij al vroeg een zware blessure te verwerken, waardoor hij meer dan vier maanden aan de kant stond. Dat brak niet alleen zijn ritme, maar ook de ambities van Napoli.

Vier wedstrijden om zijn belang te bewijzen

Toen De Bruyne terugkeerde, was het seizoen voor de club al grotendeels ontspoord. Europese uitschakeling en een verloren titelstrijd zorgden ervoor dat zijn impact beperkt bleef. Toch liet hij met vijf doelpunten en drie assists nog flitsen van zijn klasse zien.

De voorbije weken lijkt “King Kevin” opnieuw op te staan. Met een doelpunt en een assist in zijn laatste wedstrijd toonde hij dat hij nog altijd het verschil kan maken. De komende vier speeldagen worden dan ook cruciaal voor zijn toekomst.

Napoli wil zijn loonmassa omlaag en De Bruyne weegt daar zwaar op

Binnen de clubleiding groeit intussen de twijfel, schrijft La Repubblica. Niet zozeer over zijn kwaliteiten, maar wel over het prijskaartje. De Bruyne verdient naar verluidt zo’n 6,5 miljoen euro per jaar, een loon dat zwaar doorweegt in de plannen van voorzitter Aurelio De Laurentiis.

Napoli wil de loonmassa komende zomer verlagen, en dat zet druk op dure contracten. Ondanks een lopende verbintenis tot 2027 is het dus allerminst zeker dat De Bruyne ook volgend seizoen nog in Napels speelt.



De situatie wordt extra opvallend door het vertrek van Lukaku. De verwachting was dat De Bruyne net een centrale rol zou krijgen in een vernieuwd Napoli, maar nu lijkt ook hij niet onaantastbaar.

De komende weken worden beslissend. Als De Bruyne zijn ploeg naar een sterke eindklassering kan loodsen en opnieuw zijn stempel drukt, kan dat de twijfels wegnemen. Zo niet, dreigt ook De Bruyne in de etalage te worden gezet.