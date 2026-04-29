Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

STVV is bezig aan een ontzettend sterk seizoen. Analist Franky Van Der Elst is overtuigd dat er deze zomer veel zal veranderen bij de Kanaries. Ook een exit van trainer Wouter Vrancken blijft een optie.

Knap seizoen van STVV

STVV heeft een heel sterk seizoen gespeeld. De Kanaries staan op een knappe derde plaats. Maar een sterk seizoen betekent ook dat er heel wat transfergeruchten zijn van sterkhouders die andere oorden kunnen opzoeken.

Ook aan de mouw van coach Wouter Vrancken wordt stevig getrokken. Hij is in juni einde contract bij STVV en de mogelijke contractverlenging ligt wel op tafel, maar echt vooruitgang wordt er niet geboekt in dit dossier.

Wat doet Wouter Vrancken?

Franky Van Der Elst is overtuigd dat Vrancken volgend jaar elders aan de slag zal gaan en dat dit de reden is waarom de contractverlenging maar blijft aanslepen. Dat laat hij weten in een gesprek met Sporza.

“Ik denk niet dat volgend jaar dezelfde ploeg en coach daar zullen staan, maar daar lijken de bazen van STVV ook niet om te geven. Die gaan hun eigen weg, doen geen gekke dingen en kijken vooral naar de financiën”, klinkt het.



Een seizoen als dit jaar zal het volgend jaar zeker niet worden voor STVV. “Maar Ik heb er wel vertrouwen in dat er een competitief elftal op het veld zal staan, want die club wordt echt wel goed geleid”, laat Van Der Elst nog weten.