Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel
STVV is bezig aan een ontzettend sterk seizoen. Analist Franky Van Der Elst is overtuigd dat er deze zomer veel zal veranderen bij de Kanaries. Ook een exit van trainer Wouter Vrancken blijft een optie.

Knap seizoen van STVV

STVV heeft een heel sterk seizoen gespeeld. De Kanaries staan op een knappe derde plaats. Maar een sterk seizoen betekent ook dat er heel wat transfergeruchten zijn van sterkhouders die andere oorden kunnen opzoeken.

Ook aan de mouw van coach Wouter Vrancken wordt stevig getrokken. Hij is in juni einde contract bij STVV en de mogelijke contractverlenging ligt wel op tafel, maar echt vooruitgang wordt er niet geboekt in dit dossier.

Wat doet Wouter Vrancken?

Franky Van Der Elst is overtuigd dat Vrancken volgend jaar elders aan de slag zal gaan en dat dit de reden is waarom de contractverlenging maar blijft aanslepen. Dat laat hij weten in een gesprek met Sporza.

“Ik denk niet dat volgend jaar dezelfde ploeg en coach daar zullen staan, maar daar lijken de bazen van STVV ook niet om te geven. Die gaan hun eigen weg, doen geen gekke dingen en kijken vooral naar de financiën”, klinkt het.


Een seizoen als dit jaar zal het volgend jaar zeker niet worden voor STVV. “Maar Ik heb er wel vertrouwen in dat er een competitief elftal op het veld zal staan, want die club wordt echt wel goed geleid”, laat Van Der Elst nog weten.

Meer nieuws

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

09:00
"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

08:40
1
Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

08:20
Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

08:00
2
Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

07:40
2
Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

07:20
5
Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

07:00
6
"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

06:30
Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

23:30
4
Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

22:30
4
Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

23:00
6
Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

22:00
8
Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

21:40
11
Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

21:20
Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

21:00
STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

16:15
Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

19:00
Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen" Interview

Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen"

20:40
2
Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

20:00
7
Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

20:20
Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

19:40
2
Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel! Analyse

Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel!

19:20
Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

18:20
1
Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen" Interview

Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen"

18:40
7
Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

17:40
3
Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

17:20
Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

18:00
De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

17:00
1
Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

16:30
Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

15:30
Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

16:00
Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

14:40
2
Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

15:15
30
STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

12:49
1
🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

15:00
1
Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

14:00

