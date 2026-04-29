Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

De voetbalwereld staat mogelijk voor een ingrijpende regelwijziging. De FIFA wil namelijk onderzoeken of clubs verplicht moeten worden om altijd minstens één zelf opgeleide U20- of U21-speler op het veld te hebben staan. Dat voorstel werd goedgekeurd om verder te bespreken.

Die regel lijkt op het eerste gezicht simpel, maar kan grote gevolgen hebben. Concreet betekent het dat trainers bij elke wedstrijd en op elk moment rekening moeten houden met een jonge speler uit de eigen opleiding. Haal je hem naar de kant, dan moet er meteen een andere “homegrown” jongere op het veld staan.

Grote impact voor clubs die vooral kopen

Het idee achter die maatregel is duidelijk: meer kansen geven aan eigen jeugdspelers. Vandaag bestaan er al regels rond “homegrown players”, maar die gelden enkel voor de selectie en verplichten clubs niet om die spelers ook effectief op te stellen.

Met deze nieuwe FIFA-regel zou dat dus veranderen. Clubs die vooral inzetten op dure transfers en ervaren spelers zouden plots hun strategie moeten aanpassen. Het zou niet alleen impact hebben op transfers, maar ook op wissels en wedstrijdtactiek.

Belgische clubs zouden weinig problemen kennen

Voor Belgische clubs zou deze mogelijke regel echter minder problematisch kunnen zijn. In tegenstelling tot veel topcompetities staan er in België traditioneel veel jonge spelers en jeugdproducten in de basis. Clubs als RSC Anderlecht, KRC Genk en Club Brugge bouwen al jaren op hun academies en laten jongeren regelmatig doorstromen.

Daardoor zijn Belgische ploegen eigenlijk al voorbereid op zo’n verplichting. Waar sommige buitenlandse clubs moeite zouden hebben om een geschikte U21-speler te vinden, is dat in België vaak standaardpraktijk. Het zou zelfs een extra voordeel kunnen worden op Europees niveau.



Lees ook... CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)›

Bovendien sluit de regel perfect aan bij de filosofie van veel Belgische clubs: talent ontwikkelen en later verkopen. Meer speeltijd voor jongeren betekent automatisch ook meer marktwaarde en internationale interesse.

De komende maanden wordt duidelijk of de FIFA het voorstel effectief doorvoert. Als deze regel er komt, zou België weleens tot de grote winnaars kunnen behoren dankzij zijn sterke focus op jeugdontwikkeling.