Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De voetbalwereld staat mogelijk voor een ingrijpende regelwijziging. De FIFA wil namelijk onderzoeken of clubs verplicht moeten worden om altijd minstens één zelf opgeleide U20- of U21-speler op het veld te hebben staan. Dat voorstel werd goedgekeurd om verder te bespreken.

Die regel lijkt op het eerste gezicht simpel, maar kan grote gevolgen hebben. Concreet betekent het dat trainers bij elke wedstrijd en op elk moment rekening moeten houden met een jonge speler uit de eigen opleiding. Haal je hem naar de kant, dan moet er meteen een andere “homegrown” jongere op het veld staan.

Grote impact voor clubs die vooral kopen

Het idee achter die maatregel is duidelijk: meer kansen geven aan eigen jeugdspelers. Vandaag bestaan er al regels rond “homegrown players”, maar die gelden enkel voor de selectie en verplichten clubs niet om die spelers ook effectief op te stellen.

Met deze nieuwe FIFA-regel zou dat dus veranderen. Clubs die vooral inzetten op dure transfers en ervaren spelers zouden plots hun strategie moeten aanpassen. Het zou niet alleen impact hebben op transfers, maar ook op wissels en wedstrijdtactiek.

Belgische clubs zouden weinig problemen kennen

Voor Belgische clubs zou deze mogelijke regel echter minder problematisch kunnen zijn. In tegenstelling tot veel topcompetities staan er in België traditioneel veel jonge spelers en jeugdproducten in de basis. Clubs als RSC Anderlecht, KRC Genk en Club Brugge bouwen al jaren op hun academies en laten jongeren regelmatig doorstromen.

Daardoor zijn Belgische ploegen eigenlijk al voorbereid op zo’n verplichting. Waar sommige buitenlandse clubs moeite zouden hebben om een geschikte U21-speler te vinden, is dat in België vaak standaardpraktijk. Het zou zelfs een extra voordeel kunnen worden op Europees niveau.

Lees ook... CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

Bovendien sluit de regel perfect aan bij de filosofie van veel Belgische clubs: talent ontwikkelen en later verkopen. Meer speeltijd voor jongeren betekent automatisch ook meer marktwaarde en internationale interesse.

De komende maanden wordt duidelijk of de FIFA het voorstel effectief doorvoert. Als deze regel er komt, zou België weleens tot de grote winnaars kunnen behoren dankzij zijn sterke focus op jeugdontwikkeling.

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

13:00
12
Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

15:30
Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

11:40
"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Opinie

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen"

10:15
6
Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

15:15
Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

09:30
5
Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

13:15
Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

15:00
Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

10:45
2
Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

12:40
1
Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

12:20
Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt

14:40
Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

14:25
Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

19:00
1
Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

09:15
2
Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

22:30
5
Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

13:30
5
Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

08:10
Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

10:30
Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

07:00
8
Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

12:00
1
Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

11:20
1
Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

11:00
1
🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

10:00
1
Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

09:45
2
Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

08:20
7
Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

22:00
13
Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

09:00
"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

08:40
3
Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

17:20
Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

08:00
3
Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

07:40
9
Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

07:20
10
Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

23:30
4
Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

28/04
"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

06:30

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Joe Joe over Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass" franchi franchi over CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar) franchi franchi over Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs Real09 Real09 over Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk" Apaches-union Apaches-union over "Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans LordJozef LordJozef over Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet LordJozef LordJozef over Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau" qwinzo1 qwinzo1 over Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u? Goro Goro over Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit LordJozef LordJozef over Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug? Kantine
