Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

Het kan snel gaan in het voetbal. Ismael Baouf gold bij RSC Anderlecht ooit als een talent dat net tekortkwam, maar staat vandaag plots op de radar van Nederlandse topclubs als AFC Ajax en PSV Eindhoven.

De 19-jarige centrale verdediger brak dit seizoen helemaal door bij SC Cambuur, waar hij een sleutelrol speelde in het promotieverhaal. Met 29 competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie groeide hij uit tot een van de revelaties van het seizoen. Zijn sterke prestaties leverden hem zelfs een eerste oproep op voor de nationale ploeg van Marokko.

Te licht voor Anderlecht

Opvallend, want enkele jaren geleden werd Baouf bij Anderlecht nog niet goed genoeg bevonden om door te stoten naar de top. De Brusselaars lieten hem vertrekken, een beslissing die nu toch anders bekeken wordt gezien zijn snelle ontwikkeling in Nederland.

Baouf zelf blijft voorlopig nuchter onder de interesse. “Ik zou Cambuur graag nog een jaar helpen in de Eredivisie", gaf hij aan in een interview met AD. “Maar als Ajax of PSV komen en de gesprekken verlopen goed, waarom niet?” Daarmee zet hij de deur nadrukkelijk open voor een volgende stap.

Jackpot voor Cambuur als ze Baouf verkopen

Financieel lijkt er alvast veel mogelijk. Volgens Transfermarkt heeft Baouf momenteel een marktwaarde van ongeveer 2,5 miljoen euro, maar gezien zijn leeftijd en potentieel zou een transferbedrag nog flink hoger kunnen uitvallen. Voor Cambuur dreigt het een absolute jackpot te worden.

Het lijkt dan ook onzeker dat Baouf nog lang in Leeuwarden zal blijven. De interesse van Nederlandse topclubs wordt steeds concreter en zijn profiel – jong, fysiek sterk en comfortabel aan de bal – past perfect binnen hun visie.





Zo dreigt Anderlecht een talent dat het ooit liet gaan binnenkort te zien doorbreken op het hoogste niveau. Een verhaal dat nog maar eens aantoont hoe grillig de weg naar de top kan zijn.