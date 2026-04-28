Johan Walckiers
Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het kan snel gaan in het voetbal. Ismael Baouf gold bij RSC Anderlecht ooit als een talent dat net tekortkwam, maar staat vandaag plots op de radar van Nederlandse topclubs als AFC Ajax en PSV Eindhoven.

De 19-jarige centrale verdediger brak dit seizoen helemaal door bij SC Cambuur, waar hij een sleutelrol speelde in het promotieverhaal. Met 29 competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie groeide hij uit tot een van de revelaties van het seizoen. Zijn sterke prestaties leverden hem zelfs een eerste oproep op voor de nationale ploeg van Marokko.

Opvallend, want enkele jaren geleden werd Baouf bij Anderlecht nog niet goed genoeg bevonden om door te stoten naar de top. De Brusselaars lieten hem vertrekken, een beslissing die nu toch anders bekeken wordt gezien zijn snelle ontwikkeling in Nederland.

Baouf zelf blijft voorlopig nuchter onder de interesse. “Ik zou Cambuur graag nog een jaar helpen in de Eredivisie", gaf hij aan in een interview met AD. “Maar als Ajax of PSV komen en de gesprekken verlopen goed, waarom niet?” Daarmee zet hij de deur nadrukkelijk open voor een volgende stap.

Financieel lijkt er alvast veel mogelijk. Volgens Transfermarkt heeft Baouf momenteel een marktwaarde van ongeveer 2,5 miljoen euro, maar gezien zijn leeftijd en potentieel zou een transferbedrag nog flink hoger kunnen uitvallen. Voor Cambuur dreigt het een absolute jackpot te worden.

Het lijkt dan ook onzeker dat Baouf nog lang in Leeuwarden zal blijven. De interesse van Nederlandse topclubs wordt steeds concreter en zijn profiel – jong, fysiek sterk en comfortabel aan de bal – past perfect binnen hun visie.

Zo dreigt Anderlecht een talent dat het ooit liet gaan binnenkort te zien doorbreken op het hoogste niveau. Een verhaal dat nog maar eens aantoont hoe grillig de weg naar de top kan zijn.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eerste Divisie
Eerste Divisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
PSV
Ismael Baouf

Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen" Interview

Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel! Analyse

Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen" Interview

Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 31
Telstar Telstar 4-1 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
PSV PSV 6-1 Zwolle Zwolle
Feyenoord Feyenoord 3-1 FC Groningen FC Groningen
Heerenveen Heerenveen 2-1 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
NAC NAC 0-2 Ajax Ajax
FC Twente FC Twente 1-1 NEC NEC
Excelsior Excelsior 5-0 Utrecht Utrecht
Heracles Heracles 0-2 FC Volendam FC Volendam

Nieuwste reacties

bink bink over Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku' M.Suarez M.Suarez over Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?" Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet Vital Verheyen Vital Verheyen over Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals Birger J. Birger J. over Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet' Birger J. Birger J. over Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja' The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over PSG - Bayern München: 5-4 roeienongt roeienongt over Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel Andreas2962 Andreas2962 over Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved