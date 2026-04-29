Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Manchester United wil volgend seizoen de opmars voortzetten. Héél hoog op de verlanglijst: een centrale middenvelder en een linkerflankverdediger. En de Engelse topclub wil die posities graag invullen met twee Rode Duivels. En dat is niet alles.

Manchester United is na enkele héél grijze seizoenen opgestaan. The Red Devils kamperen momenteel op de derde plaats in de Premier League. Er zijn nog vier speeldagen af te werken, maar er moet al heel wat gebeuren om de Engelse grootmacht volgend seizoen niet in de Champions League te zien.

Al zal zo'n Europese campagne er eentje zijn met enkele nieuwe gezichten. Manchester United wil de kern - of toch zeker de steunpilaren - zo goed als samenhouden richting volgend seizoen. Daarnaast is het de bedoeling om enkele gerichte versterkingen te doen. Twee posities krijgen daarbij prioriteit.

Eerst en vooral moet Casemiro vervangen worden. Manchester United besliste enkele maanden geleden al dat het aflopende contract van de 34-jarige Braziliaan niet zal verlengd worden. De roodhemden willen niet alleen af van zijn torenhoge loon. Ook de leeftijd van de 84-voudig Braziliaans international spreekt voor zich.

Volgens de Engelse media wil Manchester United Casemiro vervangen door Amadou Onana. De middenvelder is één van de sterkhouders bij Aston Villa, maar zal niet worden tegengehouden als er een club de gevraagde tachtig miljoen euro kan én wil ophoesten. The Lions hebben immers geld nodig in de strijd tegen de Financial Fairplay-regelgeving.



Daarnaast wil Manchester United de concurrentie op linksachter aanscherpen. Dit seizoen is héél duidelijk gebleken dat er geen alternatief voor Luke Shaw rondloopt op Old Trafford. Héél promiment aanwezig op de geruchtenmolen: Joaquin Seys. Transfermarkt schat de marktwaarde van het jeugdproduct van Club Brugge op zeventien miljoen euro.

Maar dat is - zoals we in de inleiding al schreven - niet alles. Manchester United hoopt nog enkele andere versterkingen naar The Theatre of Dreams te loodsen. In dat opzicht willen The Red Devils een poging doen om Mika Godts weg te kopen bij AFC Ajax. Al zijn de Nederlandse verwachtingen héél hoog. De Amsterdammers denken aan een transfersom van maar liefst zeventig miljoen euro.

Spelen er volgend seizoen vier (!) Belgen bij Manchester United?

We beseffen dat de soep nooit zo heet wordt gedronken als ze geschonken wordt. Maar… de kans bestaat dat er volgend seizoen vier landgenoten het mooie weer maken bij Manchester United. Met Senne Lammens is er anno 2026 al een Belg één van de sterkhouders én publiekslievelingen op Old Trafford.