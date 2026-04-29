Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Manchester United wil volgend seizoen de opmars voortzetten. Héél hoog op de verlanglijst: een centrale middenvelder en een linkerflankverdediger. En de Engelse topclub wil die posities graag invullen met twee Rode Duivels. En dat is niet alles.

Manchester United is na enkele héél grijze seizoenen opgestaan. The Red Devils kamperen momenteel op de derde plaats in de Premier League. Er zijn nog vier speeldagen af te werken, maar er moet al heel wat gebeuren om de Engelse grootmacht volgend seizoen niet in de Champions League te zien.

Al zal zo'n Europese campagne er eentje zijn met enkele nieuwe gezichten. Manchester United wil de kern - of toch zeker de steunpilaren - zo goed als samenhouden richting volgend seizoen. Daarnaast is het de bedoeling om enkele gerichte versterkingen te doen. Twee posities krijgen daarbij prioriteit.

Eerst en vooral moet Casemiro vervangen worden. Manchester United besliste enkele maanden geleden al dat het aflopende contract van de 34-jarige Braziliaan niet zal verlengd worden. De roodhemden willen niet alleen af van zijn torenhoge loon. Ook de leeftijd van de 84-voudig Braziliaans international spreekt voor zich.

Volgens de Engelse media wil Manchester United Casemiro vervangen door Amadou Onana. De middenvelder is één van de sterkhouders bij Aston Villa, maar zal niet worden tegengehouden als er een club de gevraagde tachtig miljoen euro kan én wil ophoesten. The Lions hebben immers geld nodig in de strijd tegen de Financial Fairplay-regelgeving.

Lees ook... Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

Amadou Onana, Joaquin Seys en... Mika Godts!

Daarnaast wil Manchester United de concurrentie op linksachter aanscherpen. Dit seizoen is héél duidelijk gebleken dat er geen alternatief voor Luke Shaw rondloopt op Old Trafford. Héél promiment aanwezig op de geruchtenmolen: Joaquin Seys. Transfermarkt schat de marktwaarde van het jeugdproduct van Club Brugge op zeventien miljoen euro.

Maar dat is - zoals we in de inleiding al schreven - niet alles. Manchester United hoopt nog enkele andere versterkingen naar The Theatre of Dreams te loodsen. In dat opzicht willen The Red Devils een poging doen om Mika Godts weg te kopen bij AFC Ajax. Al zijn de Nederlandse verwachtingen héél hoog. De Amsterdammers denken aan een transfersom van maar liefst zeventig miljoen euro.

Spelen er volgend seizoen vier (!) Belgen bij Manchester United?

We beseffen dat de soep nooit zo heet wordt gedronken als ze geschonken wordt. Maar… de kans bestaat dat er volgend seizoen vier landgenoten het mooie weer maken bij Manchester United. Met Senne Lammens is er anno 2026 al een Belg één van de sterkhouders én publiekslievelingen op Old Trafford.

José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Opinie

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen"

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

