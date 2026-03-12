'Aston Villa moét Tielemans (uit noodzaak) verkopen én heeft een bod van zestig miljoen euro op zak'

Aston Villa duwt Youri Tielemans de uitgang. De Engelse subtopper wil verjongén én heeft geld nodig om de financiële regelgeving te respecteren. Is onze landgenoot aan zijn laatste maanden in de Premier League bezig?

We schreven eerder al dat Aston Villa de ambitie koestert om de (definitieve) stap naar de Engelse top te zetten. The Lions willen de selectie versterken én verjongen. Al is daar geld voor nodig.

En de financiële realiteit begint de club uit Birmingham in te halen. Aston Villa balanceert momenteel op het randje van het toelaatbare wat de Financial Fair Play-regelgeving betreft en kreeg al een boete van negen miljoen euro te slikken.

Moét Youri Tielemans vertrekken bij Aston Villa?

The Daily Mail weet dat de traditieclub op zoek is naar (snelle) inkomsten. Versta: het ten gelde maken van sterkhouders. Nog meer dan een verhuis van Amadou Onana wordt Youri Tielemans naar de uitgang geduwd.

Al Ittihad Club trekt aan de mouw van onze landgenoot. Meer zelfs: de Saoedische topclub heeft het bod vehoogd van 35 miljoen euro naar… 60 miljoen euro. Ter vergelijking: Aston Villa haalde Tielemans in 2023 gratis weg bij Leicester City. Elke transfereuro is dus pure winst op de balans.

Spanningen in het Midden-Oosten



Kink in de kabel: de huidige situatie in het Midden-Oosten zorgt er logischerwijs voor dat Tielemans niet staat te springen om naar Saoedi-Arabië te verhuizen. Al hopen we natuurlijk met z'n allen dat de vrede snel opnieuw zijn weg zal vinden in… de wereld.