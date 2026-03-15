Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken
Foto: © photonews
Word fan van België! 2625

Over twee weken nemen de Rode Duivels het op tegen de VS, en enkele dagen later tegen Mexico, in twee oefeninterlands in aanloop naar het WK 2026. Voor die interlandperiode zal Rudi Garcia zijn selectie op 20 maart om 13u00 bekendmaken.

Het klinkt nu al als een eerste grote generale repetitie voor de Rode Duivels, drie maanden voor het WK. Eind deze maand trekken Rudi Garcia en zijn manschappen naar het Amerikaanse continent voor een korte voorbereidingsstage en twee oefeninterlands tegen Mexico en de Verenigde Staten.

Voor dat samenkomen zal Rudi Garcia het moeten doen zonder verschillende sterkhouders die momenteel geblesseerd zijn, zoals Zeno Debast en Arthur Theate in de verdediging, maar ook Youri Tielemans op het middenveld.

De Franse bondscoach kan dus nieuwe gezichten ontdekken en een kans geven aan spelers die hij nog niet heeft kunnen zien imponeren, drie maanden voor de bekendmaking van zijn selectie voor het WK 2026.

Wanneer maakt Rudi Garcia de selectie van de Rode Duivels voor de interlandbreak in maart bekend?

Hoewel het maar om twee oefenwedstrijden gaat, wordt deze samenkomst dus belangrijk voor de nationale ploeg, ook met het oog op de teamgeest. Het is ook een kans voor Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, die terugkeren van blessure, om opnieuw minuten te maken bij de nationale ploeg en vertrouwen te tanken.

Op vrijdag 20 maart, om stipt 13u00, zal Rudi Garcia in het Proximus Basecamp in Tubeke zijn selectie bekendmaken. Ter herinnering: de Rode Duivels nemen het op 28 maart in Atlanta op tegen de VS (20u30, Belgische tijd), en vervolgens op 1 april in Chicago tegen Mexico (03u00 's ochtends, Belgische tijd).

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Rudi Garcia

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

IXL IXL over Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken TIGERMANIA TIGERMANIA over KRC Genk - STVV: 1-0 Sv1978 Sv1978 over Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen stephen king stephen king over Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat RSCL FANAAT RSCL FANAAT over Antwerp - Standard: - kliersesk kliersesk over Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot" Vital Verheyen Vital Verheyen over Preud'homme doet boekje open over relaties van Club Brugge met andere ploegen in Europa Arthur Shelby Arthur Shelby over KV Mechelen - Anderlecht: - Vital Verheyen Vital Verheyen over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven TIGERMANIA TIGERMANIA over Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved