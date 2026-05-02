Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

De commotie rond Kylian Mbappé neemt toe in Real Madrid-middens. De Franse sterspeler ligt onder vuur nadat hij opduikte in het Italiaanse Cagliari, net op een moment dat zijn ploeg zich opmaakt voor de slotfase van het seizoen.

Beelden die opdoken via Italiaanse media tonen hoe Mbappé samen met zijn partner, actrice Ester Expósito, een restaurant verlaat in de hoofdstad van Sardinië. Even later werd het duo gespot terwijl ze in een taxi stapten. Op zich niets uitzonderlijks, ware het niet dat de timing bij veel supporters in het verkeerde keelgat schiet.

Geblesseerd, maar gespot in Cagliari

Eerder deze week maakte Real Madrid immers bekend dat Mbappé kampt met een hamstringblessure. Die kwetsuur zou hem voorlopig aan de kant houden. Net daarom zorgt zijn trip naar Italië voor frustratie bij een deel van de aanhang, die verwacht dat spelers in deze fase van het seizoen volledig gefocust blijven op hun revalidatie en de ploeg.

Op sociale media regent het dan ook kritiek. Fans stellen zich vragen bij zijn betrokkenheid en motivatie, zeker gezien zijn status als grootverdiener binnen de selectie. Sommigen gaan zelfs verder en trekken zijn engagement richting de club in twijfel. Toch draait Mbappé een topseizoen. In 41 matchen dit seizoen wist hij... 41 keer te scoren. Hij leverde ook nog 6 assists af.

Toch een topseizoen voor Mbappé

Sportief gezien zit Real Madrid in een moeilijke positie. De titel lijkt buiten bereik, met een aanzienlijke achterstand op FC Barcelona, terwijl de tweede plaats zo goed als veilig lijkt. Ook Europees liep het mis na de uitschakeling tegen Bayern München in de kwartfinale van de UEFA Champions League.

Met nog enkele competitiewedstrijden op de kalender is de spanning dus grotendeels verdwenen, maar dat neemt niet weg dat de verwachtingen rond spelers als Mbappé hoog blijven. Zijn trip naar Cagliari legt vooral de gevoeligheid bloot rond professionaliteit en perceptie. In een club als Real Madrid wordt elke beweging onder een vergrootglas gelegd, zeker wanneer de resultaten tegenvallen.



