Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De commotie rond Kylian Mbappé neemt toe in Real Madrid-middens. De Franse sterspeler ligt onder vuur nadat hij opduikte in het Italiaanse Cagliari, net op een moment dat zijn ploeg zich opmaakt voor de slotfase van het seizoen.

Beelden die opdoken via Italiaanse media tonen hoe Mbappé samen met zijn partner, actrice Ester Expósito, een restaurant verlaat in de hoofdstad van Sardinië. Even later werd het duo gespot terwijl ze in een taxi stapten. Op zich niets uitzonderlijks, ware het niet dat de timing bij veel supporters in het verkeerde keelgat schiet.

Geblesseerd, maar gespot in Cagliari

Eerder deze week maakte Real Madrid immers bekend dat Mbappé kampt met een hamstringblessure. Die kwetsuur zou hem voorlopig aan de kant houden. Net daarom zorgt zijn trip naar Italië voor frustratie bij een deel van de aanhang, die verwacht dat spelers in deze fase van het seizoen volledig gefocust blijven op hun revalidatie en de ploeg.

Op sociale media regent het dan ook kritiek. Fans stellen zich vragen bij zijn betrokkenheid en motivatie, zeker gezien zijn status als grootverdiener binnen de selectie. Sommigen gaan zelfs verder en trekken zijn engagement richting de club in twijfel. Toch draait Mbappé een topseizoen. In 41 matchen dit seizoen wist hij... 41 keer te scoren. Hij leverde ook nog 6 assists af.

Toch een topseizoen voor Mbappé

Sportief gezien zit Real Madrid in een moeilijke positie. De titel lijkt buiten bereik, met een aanzienlijke achterstand op FC Barcelona, terwijl de tweede plaats zo goed als veilig lijkt. Ook Europees liep het mis na de uitschakeling tegen Bayern München in de kwartfinale van de UEFA Champions League.

Met nog enkele competitiewedstrijden op de kalender is de spanning dus grotendeels verdwenen, maar dat neemt niet weg dat de verwachtingen rond spelers als Mbappé hoog blijven. Zijn trip naar Cagliari legt vooral de gevoeligheid bloot rond professionaliteit en perceptie. In een club als Real Madrid wordt elke beweging onder een vergrootglas gelegd, zeker wanneer de resultaten tegenvallen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid
Espanyol Barcelona
Kylian Mbappe Lottin

Meer nieuws

LIVE: George verdubbelt de voorsprong voor OHL, leidersplaats ver weg voor Westerlo Live

LIVE: George verdubbelt de voorsprong voor OHL, leidersplaats ver weg voor Westerlo

16:20
Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

16:15
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

15:00
Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

14:30
1
'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

14:15
Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

13:30
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
2
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken Analyse

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

12:20
1
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

12:00
6
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
3
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

10:50
3
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

10:31
1
De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
1
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00
Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet" De derde helft

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

09:00
Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

08:20
Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

08:00
Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

07:50
1
Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

07:20
21
Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

07:00
1
"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

06:30
'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

06:00
Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

23:30
2
Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

23:00
Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

22:30
2
Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

22:00
2
Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

21:40
1
'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

21:20
Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

21:00
Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 32
Nantes Nantes 3-0 Marseille Marseille
PSG PSG 17:00 Lorient Lorient
Metz Metz 19:00 Monaco Monaco
Nice Nice 21:05 RC Lens RC Lens
Lille OSC Lille OSC 03/05 Le Havre Le Havre
Strasbourg Strasbourg 03/05 Toulouse Toulouse
Paris FC Paris FC 03/05 Stade Brestois Stade Brestois
Auxerre Auxerre 03/05 Angers Angers
Lyon Lyon 03/05 Rennes Rennes

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid? zimbo zimbo over 'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits' H.J. H.J. over Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club .. .. over Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard krijgt stevige boost voor Antwerp en ziet sterkhouder terugkeren Anderlharel Anderlharel over Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan William Wallace William Wallace over Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij" André Coenen André Coenen over "Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond William Wallace William Wallace over Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar...  Andreas2962 Andreas2962 over Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved