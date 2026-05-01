Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

Zou Jorthy Mokio de Rode Duivels inruilen voor de Leopards van Congo? Dat gerucht doet sinds vanmorgen de ronde in het Belgische voetbal. De speler zelf heeft zich nu ook gemengd in de debatten.

Vanmorgen sloeg de verbazing toe in het Belgische voetbalwereldje: Sacha Tavolieri beweert dat Jorthy Mokio, sinds maart 2025 Rode Duivel en gezien als één van de grootste talenten van zijn generatie, zou hebben beslist om van sportnationaliteit te veranderen en voortaan voor de Democratische Republiek Congo uit te komen.

Al snel bevestigde Het Nieuwsblad, net als andere Vlaamse kranten, dat de speler van Ajax Amsterdam zou overwegen om van nationale ploeg te veranderen. Zoals we meteen al aangaven, was een selectie voor het WK 2026 op papier echter onmogelijk: Mokio moet drie jaar wachten na zijn laatste selectie door Rudi Garcia voor hij voor DR Congo kan worden opgeroepen. Concreet: geen selectie vóór maart 2028.

Jorthy Mokio reageert in de Nederlandse pers

Intussen heeft Jorthy Mokio zelf gereageerd in de kolommen van De Telegraaf, en hij nuanceert het nieuws. "Ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt en dat zal ik normaal gezien ook niet doen voor het einde van dit seizoen", verklaart hij.

Het WK 2026 spelen met Congo is dus niet aan de orde (dat mag hij sowieso niet). Maar als hij door Garcia wordt opgeroepen om met België mee te gaan naar het WK, dan kan Mokio nadien evenmin nog voor de Leopards kiezen.

Lees ook... Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026›

De Telegraaf meldt dat de KBVB op de hoogte is van de twijfels van Jorthy Mokio en dat er de komende dagen gesprekken zullen plaatsvinden om de situatie te evalueren. Één ding is zeker: er is nog niets zeker.