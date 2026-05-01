Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

OH Leuven is met 1 op 15 aan slechte play-offs bezig. Tegen Charleroi leden de Vlaams-Brabanders een pijnlijke 0-2-thuisnederlaag. Felice Mazzu greep in en zette zijn spelers extra aan het werk.

OHL plaatste zich ternauwernood voor de Europe Play-offs, maar veel plezier heeft het daar nog niet aan beleefd. OHL verloor al vier keer en speelde één keer gelijk, tegen Genk (0-0).

Opvallend: OHL scoorde ook nog maar één doelpunt in de play-offs. Die eer viel te beurt aan Henok Teklab. Hij scoorde op aangeven van Siebe schrijvers in de 1-3-nederlaag tegen Standard op speeldag 1.

Mazzu schrapte een vrije dag

Na de 0-2 tegen Charleroi van afgelopen zaterdag had OHL-coach Felice Mazzu genoeg gezien. Hij was scherp na de wedstrijd en trof de dag daarop ook maatregelen. "Ze hadden normaal gezien een vrije dag, maar die heb ik ingetrokken", vertelde hij op zijn persconferentie, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

"Ik ben eerlijk geweest", vervolgde Mazzu. "Tijdens het seizoen heb ik me nooit boos of teleurgesteld getoond op training. En als ik nu onze training bekijk, snap ik echt niet hoe we zo’n match hebben kunnen spelen. Het was een van onze slechtste matchen van het seizoen."



Duidelijke taal, waarmee Mazzu zijn groep ongetwijfeld wakker wil schudden. De spelers van OHL kunnen zaterdag in en tegen Westerlo tonen of de boodschap aangekomen is.