Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"
De Champions' Play-offs zijn ondertussen halfweg. Union SG staat nog steeds op kop, maar ook Club Brugge maakt nog kans op de titel. Olivier Deschacht is best kritisch voor de leider van de competitie, zoveel is duidelijk.

Olivier Deschacht zag niet eens een slecht Anderlecht tegen Union SG: "Ze hebben toch een kwartier goed gevoetbald, of ben ik nu helemaal mis geweest? Ze hebben toch de pijnpunten van Union SG laten zien", was hij duidelijk in Ongefilterd.

De spitsen van Union SG zijn dramatisch volgens Olivier Deschacht

"Het werd toch ook 1-2 op een bepaald moment. Ik weet dat je meer moet kunnen dan een kwartier, maar hier kan je wel zaken van meenemen naar de bekerfinale. Als je het middenveld kan over bevolken bijvoorbeeld."

"Cvetkovic haakte af, Maamar deed overlaps en zo kwamen Burgess en Sykes uiteindelijk ook aan het werk. Als je die punten kan meenemen ... voor mij zijn de spitsen van Union SG al vijf speeldagen dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Veel kritiek op spitsen Union SG

"Ik ga nuanceren: in de waarheidszone. Rodriguez: dramatisch! Florucz: dramatisch tegen Anderlecht! Ik vond die echt niet goed", aldus de gewezen Anderlecht-man over de wedstrijd van Union SG tegen paars-wit afgelopen weekend."


"El Hadj? Ik blijf op mijn honger zitten. Het blijft offensief te weinig. Als je alle goals bekijkt ..." Waarop Stijn Stijnen meteen inpikte: "Als je bij Union SG al op je honger blijft zitten, wat ga je dan zeggen over Anderlecht? Je bent nu wel héél kritisch. Het houdt toch totaal geen steek?"

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Opinie

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

