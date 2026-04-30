Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

De Champions' Play-offs zijn ondertussen halfweg. Union SG staat nog steeds op kop, maar ook Club Brugge maakt nog kans op de titel. Olivier Deschacht is best kritisch voor de leider van de competitie, zoveel is duidelijk.

Olivier Deschacht zag niet eens een slecht Anderlecht tegen Union SG: "Ze hebben toch een kwartier goed gevoetbald, of ben ik nu helemaal mis geweest? Ze hebben toch de pijnpunten van Union SG laten zien", was hij duidelijk in Ongefilterd.

De spitsen van Union SG zijn dramatisch volgens Olivier Deschacht

"Het werd toch ook 1-2 op een bepaald moment. Ik weet dat je meer moet kunnen dan een kwartier, maar hier kan je wel zaken van meenemen naar de bekerfinale. Als je het middenveld kan over bevolken bijvoorbeeld."

"Cvetkovic haakte af, Maamar deed overlaps en zo kwamen Burgess en Sykes uiteindelijk ook aan het werk. Als je die punten kan meenemen ... voor mij zijn de spitsen van Union SG al vijf speeldagen dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Veel kritiek op spitsen Union SG

"Ik ga nuanceren: in de waarheidszone. Rodriguez: dramatisch! Florucz: dramatisch tegen Anderlecht! Ik vond die echt niet goed", aldus de gewezen Anderlecht-man over de wedstrijd van Union SG tegen paars-wit afgelopen weekend."



"El Hadj? Ik blijf op mijn honger zitten. Het blijft offensief te weinig. Als je alle goals bekijkt ..." Waarop Stijn Stijnen meteen inpikte: "Als je bij Union SG al op je honger blijft zitten, wat ga je dan zeggen over Anderlecht? Je bent nu wel héél kritisch. Het houdt toch totaal geen steek?"