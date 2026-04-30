📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Club Brugge blijft op zoek naar jonge talenten. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri haalt blauw-zwart nu Beau Brughmans binnen. De 15-jarige verdediger is de broer van doelman Lucca Brughmans en komt over van KRC Genk.

Beau Brughmans naar Club Brugge

Transferjournalist Sacha Tavolieri laat op zijn sociale media weten dat Club Brugge Beau Brughmans heeft aangetrokken. De jeugdinternational komt over van KRC Genk en heeft een overeenkomst getekend tot 2029.

Beau speelt in de verdediging en is de broer van Lucca Brughmans, de doelman van KRC Genk. Zo slaat Club Brugge opnieuw een grote slag op de Belgische jeugdmarkt en geeft het zijn concurrenten het nakijken.

Gestart bij Royal Antwerp FC

Hij zette zijn eerste stappen in het jeugdvoetbal bij Royal Antwerp FC, waarna hij in de zomer van 2022 de overstap maakte naar de jeugdacademie van Genk. Daar ontwikkelde hij zich verder als verdediger en schopte hij het tot de nationale jeugdselecties, met onder meer een plaats bij de Belgische U16.

De transfer wordt gezien als een volgende stap in zijn ontwikkeling, met het oog op verdere doorgroei binnen het Belgische topvoetbal. Hoewel hij nog in een vroege fase van zijn carrière zit, wordt Brughmans beschouwd als een speler met potentieel, die via de jeugdopleidingen van topclubs zijn weg probeert te banen naar het profniveau.

Broer van Lucca

Lucca begon met voetballen bij kleinere clubs zoals Kalmthout en FC Beigem, waarna hij via Royal Antwerp FC uiteindelijk terechtkwam in de jeugd van het Nederlandse PSV Eindhoven. In 2022 keerde hij terug naar België om zich aan te sluiten bij de Genkse academie.

Bij Genk doorliep Brughmans verschillende jeugdploegen en maakte hij indruk binnen de keepersopleiding. Hij tekende in 2023 zijn eerste profcontract en werd al op jonge leeftijd betrokken bij de A-kerntrainingen.

Vanaf 2024 stroomde hij door naar Jong Genk, waar hij in de Challenger Pro League regelmatig speelminuten verzamelde en ervaring opdeed op seniorniveau. Tegelijk fungeerde hij als derde doelman van het eerste elftal en verlengde hij zijn contract tot 2028.

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Opinie

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

