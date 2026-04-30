📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

Club Brugge blijft op zoek naar jonge talenten. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri haalt blauw-zwart nu Beau Brughmans binnen. De 15-jarige verdediger is de broer van doelman Lucca Brughmans en komt over van KRC Genk.

Beau Brughmans naar Club Brugge

Transferjournalist Sacha Tavolieri laat op zijn sociale media weten dat Club Brugge Beau Brughmans heeft aangetrokken. De jeugdinternational komt over van KRC Genk en heeft een overeenkomst getekend tot 2029.

Beau speelt in de verdediging en is de broer van Lucca Brughmans, de doelman van KRC Genk. Zo slaat Club Brugge opnieuw een grote slag op de Belgische jeugdmarkt en geeft het zijn concurrenten het nakijken.

Gestart bij Royal Antwerp FC

Hij zette zijn eerste stappen in het jeugdvoetbal bij Royal Antwerp FC, waarna hij in de zomer van 2022 de overstap maakte naar de jeugdacademie van Genk. Daar ontwikkelde hij zich verder als verdediger en schopte hij het tot de nationale jeugdselecties, met onder meer een plaats bij de Belgische U16.

De transfer wordt gezien als een volgende stap in zijn ontwikkeling, met het oog op verdere doorgroei binnen het Belgische topvoetbal. Hoewel hij nog in een vroege fase van zijn carrière zit, wordt Brughmans beschouwd als een speler met potentieel, die via de jeugdopleidingen van topclubs zijn weg probeert te banen naar het profniveau.

Broer van Lucca

Lucca begon met voetballen bij kleinere clubs zoals Kalmthout en FC Beigem, waarna hij via Royal Antwerp FC uiteindelijk terechtkwam in de jeugd van het Nederlandse PSV Eindhoven. In 2022 keerde hij terug naar België om zich aan te sluiten bij de Genkse academie.





Bij Genk doorliep Brughmans verschillende jeugdploegen en maakte hij indruk binnen de keepersopleiding. Hij tekende in 2023 zijn eerste profcontract en werd al op jonge leeftijd betrokken bij de A-kerntrainingen.

Vanaf 2024 stroomde hij door naar Jong Genk, waar hij in de Challenger Pro League regelmatig speelminuten verzamelde en ervaring opdeed op seniorniveau. Tegelijk fungeerde hij als derde doelman van het eerste elftal en verlengde hij zijn contract tot 2028.