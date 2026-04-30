Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

Leider Union SG trekt dit weekend naar Sint-Truiden. Het worden gevaarlijke weken voor de troepen van David Hubert. Een handvol spelers staat immers op één gele kaart van een schorsing.

Schorsingen boven het hoofd

Naar STVV, in eigen huis tegen KV Mechelen, de bekerfinale tegen Anderlecht en dan naar Club Brugge voor wat wel eens de beslissende wedstrijd van de Champions’ Play-offs zou kunnen worden. Dat is het programma voor de Brusselaars de komende weken.

Het worden gevaarlijke toestanden voor enkele spelers van Union SG. En dan hebben we het niet over mogelijke blessures bij sommige spelers, maar wel bij mannen van trainer David Hubert die dicht bij een schorsing door gele kaarten staan.

Op dit moment gaat het om maar liefst vijf spelers en het zijn niet van de minste namen: Sykes, Burgess, Mac Allister, Khalaili en Zorgane staan op één wedstrijd van een schorsing voor de volgende wedstrijd.

Keuzes maken

Als ze die tegen STVV pakken zijn ze er niet bij tegen KV Mechelen, maar pakken ze die kaart te veel tegen Mechelen dan missen ze de bekerfinale. Moeilijke momenten dus voor de spelers, want een kaart is soms niet zo eenvoudig te vermijden.

“Ik wil niet dat mijn spelers op het veld staan met allerlei berekeningen in hun hoofd”, vertelt David Hubert aan La Dernière Heure. “Op een bepaald moment zullen we keuzes moeten maken in functie van dat gegeven.”





Roteren

Hij is zich goed bewust dat er schorsingen zullen vallen, het is onmogelijk om dat te vermijden in de komende wedstrijden. Hubert laat vallen dat hij dat met zijn staff zal managen, om te vermijden dat iedereen in één keer afwezig zal zijn.

Mogelijk zal er dus geroteerd worden om schorsingen te vermijden. Zo zou Fedde Leysen wel eens in het basiselftal kunnen verschijnen, zodat een centrale verdediger rust krijgt en er geen twee verdedigers in dezelfde match geschorst zijn.