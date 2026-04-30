🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

Club Brugge heeft stevig uitgehaald halfweg de Champions' Play-offs. Terwijl veel spelers mogelijk deze zomer zullen vertrekken op Jan Breydel, zullen twee iconen dat niet doen. Hans Vanaken en Brandon Mechele hebben een nieuwe verbintenis getekend.

"Van Lommel tot Bredene. Hans Vanaken en Brandon Mechele verlengen beiden hun contract en blijven zo minstens tot 2028 verbonden aan Blauw‑Zwart", opende Club Brugge een straf statement donderdagmiddag op de eigen webstek.

"Hans Vanaken (33) speelt sinds 2015 voor Club Brugge en bouwt al meer dan een decennium mee aan het succesverhaal van Blauw-Zwart. Met zes landstitels, een Beker van België en vijf Supercups heeft hij een rijk palmares opgebouwd. In 2018, 2019 en 2024 won hij bovendien de Gouden Schoen en hij werd twee keer verkozen tot Profvoetballer van het Jaar."

"Intussen staat Vanaken op meer dan 550 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij ongeveer 115 assists gaf en bijna 150 doelpunten maakte", aldus de Bruggelingen. En ook voor Brandon Mechele is er veel lof: "Brandon Mechele (33) is een rasecht Brugs jeugdproduct."

"De West-Vlaming doorliep alle jeugdreeksen bij Club en maakt sinds 2013 deel uit van de A-kern. Over alle competities heen speelde hij ondertussen al meer dan 540 wedstrijden voor het eerste elftal van Club Brugge. Samen met Vanaken is Mechele recordhouder met zes landstitels bij Blauw-Zwart. Daarbovenop won hij twee keer de Beker van België en vijf Supercups."

Op naar een volgende prijs met Club Brugge voor Mechele en Vanaken?

"De twee Belgische internationals kiezen nu voor een verlenging bij Club Brugge. Zowel Vanaken als Mechele ondertekenden een nieuwe overeenkomst en liggen zo minstens tot 2028 vast bij Blauw-Zwart", aldus Club Brugge.





'Tot 2028. Minstens." Een straffe campagne opgezet door de clubkanalen. En eentje die toch voor wat stabiliteit moet gaan zorgen. Kan het een extra boost zijn voor de spelers om toch op zoek te gaan naar die twintigste titel en tweede ster? Wait & see ...