'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

Nog vijf wedstrijden en dan zien we Aleksandar Stankovic nooit meer terug op de Belgische voetbalvelden. Daar lijkt iedereen het ondertussen over eens te zijn. De knoop is doorgehakt, al weet de middenvelder wel nog niet met zekerheid waar hij volgend seizoen dan wel zal spleen.

Wat goed is, komt snel. En dat mag zeker gezegd worden over Aleksandar Stankovic. De middenvelder is een absolute sterkhouder geworden bij Club Brugge. En dus was de vraag wat er met hem zou gaan gebeuren deze zomer.

Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro van Internazionale uit Milaan. Maar daar was wel meteen een zware voorwaarde aan verbonden, die nu ook meer dan waarschijnlijk bewaarheid zal worden.

Internazionale licht optie op Aleksandar Stankovic

Vorige zomer werd volgens Transfermarkt bepaald dat blauw-zwart hem echter opnieuw kan verliezen aan de Milanezen als die komende zomer 23 miljoen euro op tafel zouden leggen. Het ligt al een tijdje in de lijn der verwachtingen dat Internazionale die terugkoopoptie ging activeren.

Al is de volgende vraag dan natuurlijk wel of Stankovic volgend seizoen in Milaan zal spelen. De middenvelder zelf zou dat in ieder geval zeker niet willen uitsluiten, omdat hij zich toch wel wil bewijzen bij de Milanezen.





Om hem vervolgens opnieuw te verkopen?

Dat is misschien niet eens het plan van Internazionale echter. Zij zouden namelijk meteen flinke winst kunnen pakken op de speler, als ze hem deze zomer meteen doorverkopen. Aan interesse alvast geen gebrek voor de middenvelder, want uit alle landen wordt aangeklopt.

Onder meer Newcastle United, Atletico Madrid en Borussia Dortmund zouden bij de geïnteresseerde clubs zitten. Er wordt gedacht aan een bedrag van boven de 30 miljoen euro en Internazionale zou happig zijn om hem te verkopen. In totaal speelde Stankovic dit seizoen al 50 wedstrijden voor Club Brugge. Daarin zorgde hij voor negen goals en vijf assists, waardoor hij van grote waarde is gebleken voor blauw-zwart.