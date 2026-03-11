Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt

Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt
Foto: © photonews
Het hangt al eventjes in de lucht en binnen zo'n drie maanden zal het geofficialiseerd worden. Aleksandar Stankovic zal volgend seizoen niet meer op Jan Breydel rondlopen. Iedereen wil hem en dus kan Internazionale gaan handelen.

Het wordt steeds duidelijker: Club Brugge gaat deze zomer Aleksandar Stankovic kwijtspelen. De vraag is alleen welke ploeg hem in huis gaat halen. Internazionale dat hem terughaalt of toch nog een andere ploeg? In de praktijk komt het op hetzelfde neer.

23 miljoen euro voor Club Brugge

Club Brugge wil dit seizoen natuurlijk graag opnieuw de titel pakken. Ondertussen maakt Aleksandar Stankovic steeds meer indruk en dat heeft toch zijn gevolgen. Heel wat scouts zaten in de tribune voor hem en sommige ploegen lijken eens te meer echt wel interesse in hem te hebben.

Daardoor wordt de druk nu al opgevoerd richting komende zomer en dat is slecht nieuws voor Club Brugge. Internazionale blijft de touwtjes namelijk in handen hebben. Als zij horen dat er teams willen aankloppen met veel geld bij Club Brugge, kunnen ze hem opnieuw in huis halen via een terugkoopclausule. 

Stankovic gaat terug naar Internazionale

Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro. Toen werd volgens Transfermarkt bepaald dat blauw-zwart hem echter opnieuw kan verliezen aan de Milanezen als die komende zomer 23 miljoen euro op tafel zouden leggen - een zomer later zou dat 25 miljoen euro zijn.


Volgens Het Laatste Nieuws komt de verkoop van Stankovic dichterbij. Inter moet de optie in het contract lichten tussen 1 en 15 juni en zal dat meer dan waarschijnlijk doen. Blauw-zwart maakt zich al geen illusies meer dat ze hem nog kunnen houden. Inter wordt ondertussen ook gelinkt aan ... Joel Ordonez.

