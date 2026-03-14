Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

Zondag staan KRC Genk en STVV oog in oog met elkaar. In de Limburgse derby is het vooral voor de Genkies van moeten.

Derby tussen Genk en STVV

Genk moet zondag winnen van STVV om nog in de running te blijven voor een plekje in de Champions’ Play-offs. Het is uitkijken hoe KRC Genk aan de match zal beginnen.

“Gaat Hayen van in het begin risico nemen? Of toch wat bedachtzamer starten? STVV kan Genk helemaal uittellen voor de Champions' Play-offs”, vertelt Franky Van Der Elst.

En dat vinden ze in Sint-Truiden volgens de analist best wel een prettige gedachte. “In Sint-Truiden waren ze ook al de betere ploeg. Wist je trouwens dat ze de beste uitploeg zijn? 26 punten gepakt op verplaatsing! En Genk pakte maar 19 punten thuis…”

Genk moet top zes pakken

Voor Genk wordt het geen sinecure om nog in de top zes te eindigen. “Ze moeten nu zes op zes halen tegen STVV en La Louvière, en dan zit Freiburg daar nog tussen. Ze speelden donderdag om 21 uur en zondag om 13.30 uur begint de derby al. Dat is pittig.”

De komende tien dagen worden bepalend voor het hele seizoen, zo gaat Van Der Elst verder. “Ze kunnen nog wel Europees halen via de Europe Play-offs, maar van Genk verwacht je de Champions' Play-offs. Toch?”, besluit de analist.