Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

De uitzendrechten van het Europese clubvoetbal krijgen vanaf 2027 een opvallende nieuwe thuis. Canal+ heeft namelijk de rechten verworven voor zowel de UEFA Champions League, UEFA Europa League als de UEFA Conference League.

Daarmee komt er een einde aan het huidige tijdperk waarin Belgische kijkers terechtkonden bij VTM, Telenet en Proximus. De onderhandelingen over de cyclus 2027-2031 sleepten maanden aan en zorgden voor flink wat speculatie.

Zeker nadat duidelijk werd dat de huidige rechtenhouders naast de deal grepen, groeide de nieuwsgierigheid naar de nieuwe speler op de markt. Namen als Disney+ deden de ronde, maar uiteindelijk bleek het dus Canal+ te zijn dat met het winnende bod op tafel kwam.

Voor het Franse mediabedrijf is het binnenhalen van deze rechten een strategische zet. Canal+ is al jaren actief in de sportwereld en wil zijn positie verder uitbouwen, met voetbal als speerpunt. Met een wereldwijde aanwezigheid in tientallen landen en miljoenen abonnees beschikt het over de slagkracht om zich nadrukkelijk in de Europese markt te profileren.

Vlamingen zullen via TV Vlaanderen of abonnement moeten kijken

Dat het bedrijf daarbij mikt op groei, hoeft niet te verbazen. Eerder investeerde Canal+ al stevig in nationale competities, waaronder de Franse Ligue 1. Door nu ook de drie belangrijkste Europese clubcompetities in handen te krijgen, versterkt het zijn aanbod aanzienlijk en wordt het een nog prominentere speler in het internationale sportlandschap.

Voor de Belgische kijker betekent dit mogelijk een belangrijke verschuiving in hoe topvoetbal wordt geconsumeerd. Canal+ heeft immers al een ingang op de markt via TV Vlaanderen, dat vandaag al sport, films en series aanbiedt. Het ligt voor de hand dat die aanwezigheid de komende jaren verder wordt uitgebouwd.



Er wordt zelfs gespeculeerd dat TV Vlaanderen op termijn volledig kan opgaan in de Canal+-branding. Dat zou de herkenbaarheid vergroten en het voor het bedrijf eenvoudiger maken om zijn internationale strategie door te trekken naar de Belgische markt.

Wat de exacte impact zal zijn voor de abonnee, blijft voorlopig nog koffiedik kijken. Maar één ding staat vast: vanaf 2027 zal wie Europees topvoetbal wil volgen, niet langer automatisch bij de vertrouwde spelers terechtkunnen. Een nieuw tijdperk dient zich aan.