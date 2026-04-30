Manuel Gonzalez
Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De uitzendrechten van het Europese clubvoetbal krijgen vanaf 2027 een opvallende nieuwe thuis. Canal+ heeft namelijk de rechten verworven voor zowel de UEFA Champions League, UEFA Europa League als de UEFA Conference League.

Daarmee komt er een einde aan het huidige tijdperk waarin Belgische kijkers terechtkonden bij VTM, Telenet en Proximus. De onderhandelingen over de cyclus 2027-2031 sleepten maanden aan en zorgden voor flink wat speculatie.

Zeker nadat duidelijk werd dat de huidige rechtenhouders naast de deal grepen, groeide de nieuwsgierigheid naar de nieuwe speler op de markt. Namen als Disney+ deden de ronde, maar uiteindelijk bleek het dus Canal+ te zijn dat met het winnende bod op tafel kwam.

Voor het Franse mediabedrijf is het binnenhalen van deze rechten een strategische zet. Canal+ is al jaren actief in de sportwereld en wil zijn positie verder uitbouwen, met voetbal als speerpunt. Met een wereldwijde aanwezigheid in tientallen landen en miljoenen abonnees beschikt het over de slagkracht om zich nadrukkelijk in de Europese markt te profileren.

Vlamingen zullen via TV Vlaanderen of abonnement moeten kijken

Dat het bedrijf daarbij mikt op groei, hoeft niet te verbazen. Eerder investeerde Canal+ al stevig in nationale competities, waaronder de Franse Ligue 1. Door nu ook de drie belangrijkste Europese clubcompetities in handen te krijgen, versterkt het zijn aanbod aanzienlijk en wordt het een nog prominentere speler in het internationale sportlandschap.

Voor de Belgische kijker betekent dit mogelijk een belangrijke verschuiving in hoe topvoetbal wordt geconsumeerd. Canal+ heeft immers al een ingang op de markt via TV Vlaanderen, dat vandaag al sport, films en series aanbiedt. Het ligt voor de hand dat die aanwezigheid de komende jaren verder wordt uitgebouwd.

Lees ook... Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

Er wordt zelfs gespeculeerd dat TV Vlaanderen op termijn volledig kan opgaan in de Canal+-branding. Dat zou de herkenbaarheid vergroten en het voor het bedrijf eenvoudiger maken om zijn internationale strategie door te trekken naar de Belgische markt.

Wat de exacte impact zal zijn voor de abonnee, blijft voorlopig nog koffiedik kijken. Maar één ding staat vast: vanaf 2027 zal wie Europees topvoetbal wil volgen, niet langer automatisch bij de vertrouwde spelers terechtkunnen. Een nieuw tijdperk dient zich aan.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

08:40
1
CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

13:00
13
Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

07:40
Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

14:00
15
Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

18:40
📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

10:15
Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

08:20
5
Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

08:00
1
Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

10:00
Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze Analyse

Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze

07:00
📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

09:15
1
Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

09:45
Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

09:00
Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

06:30
Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

22:30
1
Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

07:25
4
Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws

Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws

08:10
1
Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

19:40
Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

21:00
9
Géén negen doelpunten, wél spanning: Atlético Madrid en Arsenal FC hebben alles nog in eigen handen

Géén negen doelpunten, wél spanning: Atlético Madrid en Arsenal FC hebben alles nog in eigen handen

23:00
Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

21:40
1
Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

22:00
3
Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

20:40
2
Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

16:30
2
Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

21:20
Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

11:40
José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

20:20
Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

20:00
Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

19:00
2
Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

17:00
1
Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

19:20
3
Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

17:40
6
Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

29/04
6
Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

18:20
🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

18:00
2
Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

17:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Halve Finales
PSG PSG 5-4 Bayern München Bayern München
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Arsenal Arsenal

Nieuwste reacties

Goro Goro over Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau" Vital Verheyen Vital Verheyen over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto GertjeFCB GertjeFCB over Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL Vital Verheyen Vital Verheyen over STVV - Anderlecht: 2-0 LordJozef LordJozef over Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto Stigo12 Stigo12 over Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku' LordJozef LordJozef over 📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet Stigo12 Stigo12 over Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier' pief pief over Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved