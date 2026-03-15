Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

KV Mechelen en RSC Anderlecht spelen vanavond tegen elkaar. Een duel dat beide ploegen maar al te graag willen winnen met het oog op wat nog volgt.

De nummer vier tegen de nummer vijf uit het klassement, een mooier duel kan je op deze speeldag in de Jupiler Pro League niet wensen. Het is moneytime richting play-offs, maar er is ook de eeuwige rivaliteit tussen de clubs.

Dat beseft ook analist Philippe Albert heel erg goed. Hij speelde zowel in Anderlecht als in Mechelen en weet hoe de rivaliteit leeft. Hij verwacht een duel op het scherpst van de snee.

Druk zetten

“Omdat de mensen niet vergeten zijn dat Anderlecht destijds alle toppers kwam wegplukken. Ik ben ervan overtuigd dat Mechelen met zijn publiek Anderlecht kan kloppen”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

En volgens de analist is KV Mechelen zeker niet kansloos tegen Anderlecht. Albert weet precies welke formule Vanderbiest daarvoor moet gebruiken tegen paars-wit.

Lees ook... LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne›

“Als Mechelen van in het begin druk zet - zoals Club het aanpakte - dan kan Mechelen voor een verrassing zorgen. Mechelen is - ondanks de twee toppers die nu volgen - niet bij voorbaat verloren”, besluit Albert.