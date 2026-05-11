België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

Johan Walckiers
Alors que son avenir international est toujours accompagné d'un point d'interrogation, Matias Fernandez-Pardo wekt de interesse van meerdere Europese topclubs. Na Barça en Atlético Madrid zou ook Manchester City zijn situatie van dichtbij opvolgen.

Aan het begin van zijn profcarrière heeft Matias Fernandez-Pardo nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een boontje heeft voor Spanje. "Toen ik kind was, keek ik altijd naar de wedstrijden van Spanje. Mijn hart ligt nog altijd bij Spanje. Daar bestaat geen twijfel over. Als ze me willen, is er geen twijfel", zei hij in december 2024.

Vanaf dat moment werd de aanvaller, die enkele maanden eerder bij LOSC had getekend, niet langer opgeroepen bij de beloften van België. Maar tot ieders verbazing dook de in Brussel geboren speler ook nooit op bij de Spaanse beloften.

Matias Fernandez-Pardo staat een woelige zomer te wachten

Niet omdat hij nooit geselecteerd werd, nochtans. Matias Fernandez-Pardo heeft de oproepingen van Spanje altijd geweigerd, volgens verschillende Spaanse kranten zelfs al vier keer. De ex-belofte van KAA Gent, die ook in de jeugdopleidingen van KV Mechelen en Anderlecht zat, zou nog altijd twijfelen. Zijn naam viel na zijn uitspraken en sterke prestaties bij Lille nochtans al bij enkele grote Spaanse clubs, zoals FC Barcelona en Atlético Madrid.

Een maand voor het WK blijft zijn situatie dus nog steeds een vraagteken. En dat terwijl de Rode Duivels, gezien de huidige situatie, best een doelgerichte aanvaller in vorm kunnen gebruiken. Hoe dan ook lijkt Matias Fernandez-Pardo een drukke zomer tegemoet te gaan, want zijn avontuur in het Stade Pierre-Mauroy oogt stilaan als een verhaal dat op zijn einde loopt.

Teamgenoot van Jérémy Doku bij Manchester City?

Met een marktwaarde van 30 miljoen euro volgens Transfermarkt, na een seizoen met acht goals en zeven assists in alle competities, zou Matias Fernandez-Pardo Lille effectief kunnen verlaten op het einde van het seizoen. Dat ondanks een contract tot 2029, want verschillende clubs zouden al interesse getoond hebben: de eerder genoemde Spanjaarden, maar ook Newcastle.

En volgens de Italiaanse transferspecialist Nicolò Schira is er nog een Europese grootmacht die de 21-jarige Brusselaar nauw opvolgt: Manchester City. Als die transfer er ooit van komt (en zover is het voorlopig nog lang niet), wordt hij dus mogelijk ploegmaat van Jérémy Doku, maar ook van Rodri en Nico Gonzalez. Intussen blijft ook de toekomst van Pep Guardiola bij de club onzeker.

