KV Mechelen KV Mechelen
1-0
Anderlecht Anderlecht
kvmKV Mechelen
andAnderlecht
Myron van Brederode 90+1'
1-0
Datum: 15/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
Stadion: Achter de Kazerne
Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini
Foto: © photonews

Zou Anderlecht zijn ongeslagen reeks onder Taravel verderzetten? Of zou KV Mechelen zich voor het eerst verzekeren van een plekje in de Champions' Play-offs? Eén van beide teams ging sowieso vanavond zijn plaats in de top zes veiligstellen.

De overwinning van Genk was voor geen van beiden een goede zaak, maar KV Mechelen en Anderlecht wisten waar ze aan toe waren. Als paars-wit net als in Brugge een puntje pakte, was het zeker van de Champions' Play-offs. Mechelen moest winnen om diezelfde zekerheid te bekomen. Dat hoopte Vanderbiest te doen door Marsa, Zekri en Salifou in de basis te droppen. Taravel stelde dezelfde elf op als in Brugge.

De KV-spelers toonden alvast de gretigheid die een uitverkocht Achter de Kazerne verwachtte. Tijdens het Mechelse openingsoffensief werd Coosemans twee keer aan het werk gezet. De Anderlecht-doelman liet zich niet verrassen door het afgeweken schot van Boersma. Zekri haakte goed af op de lage voorzet van Mrabti, maar knalde centraal op Coosemans.

Hazard laat enige Anderlecht-kans voor rust liggen

Daarna herstelde Anderlecht het evenwicht, aanvankelijk evenwel zonder gevaarlijk te zijn. Qua offensieve productie was het niet meteen het RSCA uit de voorbije drie speeldagen. Op slag van rust was die eerste kans voor de bezoekers er dan toch. Augustinsson vond de vrijstaande Hazard aan de tweede paal, Miras stopte de kopbal op de doellijn met de voet.

Ook kort na rust bleef de 0-0 op het bord ondanks een paar mooie mogelijkheden. De vrijlopende Van Brederode kopte de voorzet van Mrabti naast. Aan de overkant was Degreef het eindstation van een Brusselse aanval en hij knalde vanuit een scherpe hoek op de paal. Het leek plots wel een trainingsoefening om tegen het doelhout te mikken: Saliba zag zijn uithaal stranden op de kruising.

Vanaf die kans voor Degreef was Anderlecht wel baas en versmachtte het Mechelen steeds meer. De thuisploeg ging in overlevingsmodus. Bij een beter moment voor KVM raakte Boersma via Coosemans en Diarra wel de paal. Aan de overzijde had een deviatie van Bertaccini de 0-1 kunnen opleveren. De redding van Miras verhinderde dat.

Eerste nederlaag Anderlecht onder Taravel

Dit zou nog van goudwaarde blijken. Bertaccini kreeg een tweede geel voor het afbreken van een tegenaanval en Van Brederode knalde in minuut 91 heerlijk de 1-0 in de rechterhoek! Plots niet Anderlecht maar wel KV Mechelen virtueel in Play-off 1! Geen 'net niet maar wel 'net wel' voor Malinwa dit seizoen: het springt over Anderlecht en speelt de Champions' Play-offs. RSCA verliest ongelukkig een eerste keer onder Taravel. 

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 7.4 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/25 (24%)
St. Jago Tommy 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Halhal Redouane 83' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
Marsa Jose 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 22/32 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/19 (31.6%)
Koudou Therence 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Salifou Dikeni 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Hammar Fredrik 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/30 (60%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Zekri Moncef 63' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Mrabti Kerim 63' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
van Brederode Myron 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/12 (25%)
Boersma Bouke 83' -
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Bandé Hassane 0'  
Raman Benito 27' 6.5 -
Truyf Ian 0' 7.0  
Struyf Ian 7'  
Ozdemir Halil 0'  
Vanrafelghem Keano   7' 6.2  
  • Schoten op doel: 1/1
Bafdili Bilal 0'  
Antonio Bill 27' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Decoene Massimo   0' 6.6  
Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin   90' 7.6 7
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Camara Ilay 85' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Diarra Moussa   90' 6.9 7
  • Nauwkeurige passes: 40/44 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Ilic Mihajlo   90' 6.3 7
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Augustinsson Ludwig 90' 7.8 7
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Saliba Nathan-Dylan   90' 6.6 8
  • Nauwkeurige passes: 37/46 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Llansana Enric 61' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
Degreef Tristan 60' 5.7 5
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
De Cat Nathan   90' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 33/46 (71.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 90' 5.9 5
  • Nauwkeurige passes: 11/19 (57.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Hazard Thorgan 85' 6.5 5
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
Bank
Hey Lucas 0'  
Verschaeren Yari 5' 6.4  
Stroeykens Mario   30' 6.7 5
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Heekeren Justin 0'  
Sardella Killian 5' 6.6  
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Tajaouart Anas 0'  
Maamar Ali 0'  
Bertaccini Adriano   28' 5.7 5
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kanate Ibrahim 0' 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Herbeleef KV Mechelen - Anderlecht
Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

20:31

Zou Anderlecht zijn ongeslagen reeks onder Taravel verderzetten? Of zou KV Mechelen zich voor het eerst verzekeren van een plekje in de Champions' Play-offs? Eén van beide ...

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

21:35

Feest in Mechelen, en Myron van Brederode is de meest gevierde man. Hij verklaarde eerder al dat hij de man wilde zijn die Mechelen naar Play-off 1 zou schieten. De Nederla...

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini zondebok te maken: "Het gaat niet om hem alleen"

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini zondebok te maken: "Het gaat niet om hem alleen"

22:00

Wat Anderlecht zondag in Mechelen meemaakte, past in het lijstje met moeilijkere momenten voor Adriano Bertaccini. Na zijn rode kaart ging Anderlecht nog kopje-onder.

Vooraf

LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

10:45

Anderlecht heeft met een verdiend gelijkspel bij rivaal Club Brugge de bevestiging gekregen dat het in stijgende lijn zit. Dan moet een verplaatsing naar Mechelen ook wel l...

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière
