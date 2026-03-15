Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Zou Anderlecht zijn ongeslagen reeks onder Taravel verderzetten? Of zou KV Mechelen zich voor het eerst verzekeren van een plekje in de Champions' Play-offs? Eén van beide teams ging sowieso vanavond zijn plaats in de top zes veiligstellen.

De overwinning van Genk was voor geen van beiden een goede zaak, maar KV Mechelen en Anderlecht wisten waar ze aan toe waren. Als paars-wit net als in Brugge een puntje pakte, was het zeker van de Champions' Play-offs. Mechelen moest winnen om diezelfde zekerheid te bekomen. Dat hoopte Vanderbiest te doen door Marsa, Zekri en Salifou in de basis te droppen. Taravel stelde dezelfde elf op als in Brugge.

De KV-spelers toonden alvast de gretigheid die een uitverkocht Achter de Kazerne verwachtte. Tijdens het Mechelse openingsoffensief werd Coosemans twee keer aan het werk gezet. De Anderlecht-doelman liet zich niet verrassen door het afgeweken schot van Boersma. Zekri haakte goed af op de lage voorzet van Mrabti, maar knalde centraal op Coosemans.

Hazard laat enige Anderlecht-kans voor rust liggen

Daarna herstelde Anderlecht het evenwicht, aanvankelijk evenwel zonder gevaarlijk te zijn. Qua offensieve productie was het niet meteen het RSCA uit de voorbije drie speeldagen. Op slag van rust was die eerste kans voor de bezoekers er dan toch. Augustinsson vond de vrijstaande Hazard aan de tweede paal, Miras stopte de kopbal op de doellijn met de voet.

Ook kort na rust bleef de 0-0 op het bord ondanks een paar mooie mogelijkheden. De vrijlopende Van Brederode kopte de voorzet van Mrabti naast. Aan de overkant was Degreef het eindstation van een Brusselse aanval en hij knalde vanuit een scherpe hoek op de paal. Het leek plots wel een trainingsoefening om tegen het doelhout te mikken: Saliba zag zijn uithaal stranden op de kruising.





Vanaf die kans voor Degreef was Anderlecht wel baas en versmachtte het Mechelen steeds meer. De thuisploeg ging in overlevingsmodus. Bij een beter moment voor KVM raakte Boersma via Coosemans en Diarra wel de paal. Aan de overzijde had een deviatie van Bertaccini de 0-1 kunnen opleveren. De redding van Miras verhinderde dat.

Eerste nederlaag Anderlecht onder Taravel

Dit zou nog van goudwaarde blijken. Bertaccini kreeg een tweede geel voor het afbreken van een tegenaanval en Van Brederode knalde in minuut 91 heerlijk de 1-0 in de rechterhoek! Plots niet Anderlecht maar wel KV Mechelen virtueel in Play-off 1! Geen 'net niet maar wel 'net wel' voor Malinwa dit seizoen: het springt over Anderlecht en speelt de Champions' Play-offs. RSCA verliest ongelukkig een eerste keer onder Taravel.