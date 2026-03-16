Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

KV Mechelen heeft geschiedenis geschreven door zich voor het eerst te plaatsen voor de Champions' Play-offs. Peter Vandenbempt zag vooral hoe Fred Vanderbiest zijn ploeg naar een totaal onverwacht succes loodste.

KV Mechelen heeft zondagavond zijn ticket voor de Champions Play-offs behaald. Malinwa won met het kleinste verschil van Anderlecht (1-0), waardoor het niet meer kan ingehaald worden door Racing Genk.

Peter Vandenbempt zag dat het een fantastische avond was voor de Kakkers. Myron van Brederode scoorde in de blessuretijd het enige doelpunt van de partij. Het stadion ontplofte helemaal.

Peter Vandenbempt looft Fred Vanderbiest

"En hoe meer je betrokken bent bij KV Mechelen, hoe groter die emoties natuurlijk", zegt Vandenbempt bij Sporza. "Zoals bijvoorbeeld bij coach Fred Vanderbiest, de architect van dit totaal onverwachte succes."

"Want zo mag je het toch noemen: het zou een overgangsseizoen worden. De voorspellingen bij de start zetten KV Mechelen ergens in de buurt van de play-downs", gaat de commentator verder. Maar Vanderbiest leverde gewoon uitstekend werk.

"Als je ziet hoeveel sterkhouders vertrokken zijn: "mister KV Mechelen" Rob Schoofs, maar ook Lauberbach, Storm, Foulon, Pflücke, Hairemans, de jonge Belghali ... Dat noemen we eigenlijk een leegloop. Dus extra straf dat parcours van KV Mechelen", besluit Vandenbempt.