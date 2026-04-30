Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"
Club Brugge is de markt al volop aan het afspeuren op zoek naar versterkingen. Daarbij zijn ze uitgekomen in de Eredivisie, waar ze een speler van AFC Ajax Amsterdam in huis zouden willen halen. De deal komt steeds dichterbij.

We gaven het vorige week al mee: blauw-zwart is onder de indruk van de recente prestaties van de linksbenige verdediger Dies Janse, die door Ajax aan Groningen is uitgeleend dit seizoen en afgelopen weekend nog uitpakte met een assist voor die club.

Club Brugge wil Dies Janse van AFC Ajax in huis halen

Dies Janse is bezig aan een goed seizoen bij Groningen. Hij scoorde twee keer én gaf ook twee assists bij de Nederlandse club en is er een onbetwiste basisspeler geworden. Zijn marktwaarde is momenteel 4,5 miljoen euro waard volgens Transfermarkt.

Het jeugdproduct van Ajax heeft deugd gehad aan zijn uitleenbeurt aan Groningen, maar hij ligt wel nog onder contract bij de Amsterdammers tot juni 2029. Die zouden liefst acht miljoen voor hem willen, terwijl Janse al aangaf andere oorden te willen opzoeken.

Nodige miljoenen van Club Brugge naar Ajax?

De reden daartoe is duidelijk: de jonge verdediger wil spelen bij de A-kern van Ajax, maar dat lijkt volgend seizoen geen garantie. En dan is het uitkijken naar mogelijk toch andere oorden voor de speler. Daarbij lijkt Club Brugge een optie.

De supporters zouden het jammer vinden hem te zien gaan, want hij heeft veel potentieel. "Ik zou het zonde vinden als hij zou vertrekken, want het is een heel groot talent. Je moet hem laten spelen, want in potentie kan hij meer waard worden dan Baas. Hij heeft het fysieke plaatje voor een speler voor de Premier League", klinkt het in Pantelic Pocast.

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Opinie

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws

Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws

Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze Analyse

Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

