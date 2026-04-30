Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Club Brugge is de markt al volop aan het afspeuren op zoek naar versterkingen. Daarbij zijn ze uitgekomen in de Eredivisie, waar ze een speler van AFC Ajax Amsterdam in huis zouden willen halen. De deal komt steeds dichterbij.

We gaven het vorige week al mee: blauw-zwart is onder de indruk van de recente prestaties van de linksbenige verdediger Dies Janse, die door Ajax aan Groningen is uitgeleend dit seizoen en afgelopen weekend nog uitpakte met een assist voor die club.

Club Brugge wil Dies Janse van AFC Ajax in huis halen

Dies Janse is bezig aan een goed seizoen bij Groningen. Hij scoorde twee keer én gaf ook twee assists bij de Nederlandse club en is er een onbetwiste basisspeler geworden. Zijn marktwaarde is momenteel 4,5 miljoen euro waard volgens Transfermarkt.

Was just doing some searching for LCBs that could accept a development role and come across this tweet when I searched for Dies Janse. @RyanThomasMMA you are too ridiculous https://t.co/9Wig2aVkjY — CSL0313 (@csl0313) April 29, 2026

Het jeugdproduct van Ajax heeft deugd gehad aan zijn uitleenbeurt aan Groningen, maar hij ligt wel nog onder contract bij de Amsterdammers tot juni 2029. Die zouden liefst acht miljoen voor hem willen, terwijl Janse al aangaf andere oorden te willen opzoeken.





Nodige miljoenen van Club Brugge naar Ajax?

De reden daartoe is duidelijk: de jonge verdediger wil spelen bij de A-kern van Ajax, maar dat lijkt volgend seizoen geen garantie. En dan is het uitkijken naar mogelijk toch andere oorden voor de speler. Daarbij lijkt Club Brugge een optie.

De supporters zouden het jammer vinden hem te zien gaan, want hij heeft veel potentieel. "Ik zou het zonde vinden als hij zou vertrekken, want het is een heel groot talent. Je moet hem laten spelen, want in potentie kan hij meer waard worden dan Baas. Hij heeft het fysieke plaatje voor een speler voor de Premier League", klinkt het in Pantelic Pocast.