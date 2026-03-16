Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

KV Mechelen heeft zich eindelijk verzekerd van een plek in de Champions' Play-offs. Patrick Goots zag vooral hoe Fred Vanderbiest zijn kans greep en Malinwa nieuw leven inblies.

KV Mechelen speelt voor de eerste keer in zijn geschiedenis de Champions' Play-offs. Na enkele keren dichtbij te zijn geweest is het nu wel raak. Myron van Brederode knalde Malinwa in de blessuretijd tegen Anderlecht naar PO1.

Patrick Goots zag het gebeuren en was vooral blij voor de trainer van Mechelen. "Ik had van in het seizoensbegin een boon voor Fred Vanderbiest. Jarenlang was hij in de achtergrond een belangrijke schakel in alles wat bij KV Mechelen hoort. Hij verdient dit zo hard", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

Voor Vanderbiest lijkt het zijn eerste geslaagde periode als T1 te zijn na het avontuur bij KV Oostende. Na een aantal jaar als assistent-trainer te fungeren greep hij zijn kans na het ontslag van Besnik Hasi.

"Het is dan ook niet makkelijk om als T2 weer in de huid te kruipen van T1 binnen dezelfde club", gaat Goots verder. "Je was een soort vertrouwenspersoon en krijgt plots de eindverantwoordelijkheid. Dat heeft Fred goed gemanaged. Hij bracht een mentaliteit in de groep die de voorbije jaren ontbrak."

Nu zal hij er alles aan doen om ook Europees voetbal naar Achter de Kazerne te brengen. Vanderbiest zal ervoor moeten zorgen dat Malinwa meer kan doen dan een bijrol spelen in PO1.