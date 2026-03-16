Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

KV Mechelen heeft zich eindelijk verzekerd van een plek in de Champions' Play-offs. Patrick Goots zag vooral hoe Fred Vanderbiest zijn kans greep en Malinwa nieuw leven inblies.

KV Mechelen speelt voor de eerste keer in zijn geschiedenis de Champions' Play-offs. Na enkele keren dichtbij te zijn geweest is het nu wel raak. Myron van Brederode knalde Malinwa in de blessuretijd tegen Anderlecht naar PO1.

Patrick Goots zag het gebeuren en was vooral blij voor de trainer van Mechelen. "Ik had van in het seizoensbegin een boon voor Fred Vanderbiest. Jarenlang was hij in de achtergrond een belangrijke schakel in alles wat bij KV Mechelen hoort. Hij verdient dit zo hard", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

Voor Vanderbiest lijkt het zijn eerste geslaagde periode als T1 te zijn na het avontuur bij KV Oostende. Na een aantal jaar als assistent-trainer te fungeren greep hij zijn kans na het ontslag van Besnik Hasi.

"Het is dan ook niet makkelijk om als T2 weer in de huid te kruipen van T1 binnen dezelfde club", gaat Goots verder. "Je was een soort vertrouwenspersoon en krijgt plots de eindverantwoordelijkheid. Dat heeft Fred goed gemanaged. Hij bracht een mentaliteit in de groep die de voorbije jaren ontbrak."

Nu zal hij er alles aan doen om ook Europees voetbal naar Achter de Kazerne te brengen. Vanderbiest zal ervoor moeten zorgen dat Malinwa meer kan doen dan een bijrol spelen in PO1.

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Bork Bork over Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs ontleder ontleder ontleder ontleder over Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn" JaKu JaKu over 10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken The Purple Knight The Purple Knight over Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Snoek Snoek over Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is FELIX25 FELIX25 over Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen FCB vo altijd FCB vo altijd over Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste H.J. H.J. over Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1" Snoek Snoek over Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg Kantine
