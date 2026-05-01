De surprise van de chef in cruciale duels? "Niet te beroerd om Challenger Pro League te spelen, maar ..."

Beerschot, Lommel of toch nog Dender. Een van die drie clubs speelt volgend seizoen (nog altijd) op het hoogste niveau. De Oost-Vlamingen zetten alles op alles en daarbij wordt echt wel niets aan het toeval overgelaten.

Coach Yannick Ferrera had een paar weken geleden - toen de laatste plaats in de Jupiler Pro League vast stond - al meteen aangegeven dat Dender alles zou doen om de ultieme wedstrijden tegen Beerschot of Lommel te gaan voorbereiden.

Desmond Acquah is de verrassing van Yannick Ferrera

Daarbij hoorde zelfs een oefenkamp van een paar dagen om alles en iedereen op punt te zetten. De coach is ondertussen ook aan het roteren geslagen om de beste spelers tussen de lijnen te krijgen voor die cruciale duels.

En zo kreeg Desmond Acquah, de 23-jarige middenvelder die bij OHL was weggehaald, vorige week op bezoek bij Cercle Brugge zijn kans met een prima basisplaats. "Mijn persoonlijke prestatie was best oké, maar het is uiteraard het ploegbelang dat primeert."

Desmond Acquah gelooft nog in het behoud

"We moeten nu vooral proberen vertrouwen te tanken. In een ideaal scenario trekken we met zes op zes naar de barragematchen", aldus Acquah zelf in gesprek met Het Nieuwsblad. En de speler blijft erin geloven.



"Ik voel me niet te beroerd om volgend seizoen aan de slag te gaan in de Challenger Pro League, maar geloof nog wel altijd volop in het behoud. Of het nu Beerschot of Lommel wordt, we zijn sowieso nooit kansloos", klinkt het nog.