Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de spannende wedstrijden in de Champions League op dinsdag en woensdag was het vanavond de beurt aan de twee andere Europese competities. De heenwedstrijden van de halve finales werden afgewerkt in de Europa en de Conference League.

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Europa en de Conference League? Hieronder vind je alle uitslagen en doelpuntenmakers in deze wedstrijden. Een overzicht van de Europa League:

Nottingham Forest – Aston Villa 1-0

Vanop de stip bracht Chris Wood Forest in de 70ste minuut op voorsprong. Amadou Onana viel geblesseerd uit, wellicht een probleem met de hamstrings.

Braga – Freiburg 2-1

Demir Ege Tiknaz bracht de thuisploeg al na 8 minuten op voorsprong. Op het kwartier stonden de bordjes alweer gelijk na een doelpunt van Vincenzo Grifo. In de 92ste minuut zorgde Dorgeles alsnog voor de zege van de thuisploeg.

Ook in de Conference League werden de twee heenwedstrijden van de halve finale afgewerkt. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers:

Rayo – Strasbourg 1-0

Alexandre Zulawski zette de thuisploeg in de 54ste minuut op voorsprong. Een tweede doelpunt viel er in deze wedstrijd niet.

Sjachtar – Crystal Palace 1-3

Al in de eerste minuut zette Ismaïla Sarr Crystal Palace op voorsprong. Hij scoorde na amper 21 seconden (foto), de snelste goal ooit in de Conference League.

Ocheretko zette vlak na de rust de gelijkmaker op het scorebord. Vlak voor het uur stonden de Engelsen met een goal van Kamada weer op voorsprong. Strand Larsen maakte er uiteindelijk nog 1-3 van.

De terugwedstrijden in zowel de Conference als de Europa League worden volgende week donderdag afgewerkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Aston Villa
Strasbourg

Meer nieuws

Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

22:30
OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

22:00
Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

21:40
📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

21:20
Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

21:00
2
Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

20:40
📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

20:20
1
Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

20:00
Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

19:40
Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

19:20
1
Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

19:00
1
Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

18:40
1
Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

18:20
Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

18:00
Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

17:40
4
🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

17:20
1
🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

17:00
4
Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

16:30
3
Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

16:00
Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

15:30
WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

15:00
4
Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Opinie

14:40
Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

14:20
OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

14:00
2
'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

13:30
Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

13:15
DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

13:00
2
'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

12:40
Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

12:20
2
Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

12:00
2
Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

11:40
14
KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

11:20
5
Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

11:00
1
STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

10:45
1
Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

10:30
📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Nieuwste reacties

Geert DL Geert DL over 🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen Venom#13 Venom#13 over Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden Meut Meut over WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom" Venom#13 Venom#13 over Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws IXL IXL over Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch Vital Verheyen Vital Verheyen over Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL Andreas2962 Andreas2962 over Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie? Vital Verheyen Vital Verheyen over Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was" Swakken Swakken over Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen Borak Borak over 📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved