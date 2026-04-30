Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

Na de spannende wedstrijden in de Champions League op dinsdag en woensdag was het vanavond de beurt aan de twee andere Europese competities. De heenwedstrijden van de halve finales werden afgewerkt in de Europa en de Conference League.

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Europa en de Conference League? Hieronder vind je alle uitslagen en doelpuntenmakers in deze wedstrijden. Een overzicht van de Europa League:

Nottingham Forest – Aston Villa 1-0

Vanop de stip bracht Chris Wood Forest in de 70ste minuut op voorsprong. Amadou Onana viel geblesseerd uit, wellicht een probleem met de hamstrings.

Braga – Freiburg 2-1

Demir Ege Tiknaz bracht de thuisploeg al na 8 minuten op voorsprong. Op het kwartier stonden de bordjes alweer gelijk na een doelpunt van Vincenzo Grifo. In de 92ste minuut zorgde Dorgeles alsnog voor de zege van de thuisploeg.

Ook in de Conference League werden de twee heenwedstrijden van de halve finale afgewerkt. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers:

Rayo – Strasbourg 1-0

Alexandre Zulawski zette de thuisploeg in de 54ste minuut op voorsprong. Een tweede doelpunt viel er in deze wedstrijd niet.





Sjachtar – Crystal Palace 1-3

Al in de eerste minuut zette Ismaïla Sarr Crystal Palace op voorsprong. Hij scoorde na amper 21 seconden (foto), de snelste goal ooit in de Conference League.

Ocheretko zette vlak na de rust de gelijkmaker op het scorebord. Vlak voor het uur stonden de Engelsen met een goal van Kamada weer op voorsprong. Strand Larsen maakte er uiteindelijk nog 1-3 van.

De terugwedstrijden in zowel de Conference als de Europa League worden volgende week donderdag afgewerkt.