'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

Bij KVC Westerlo weten ze dat er werk aan de winkel is, ook op de arbeidsmarkt komende zomer. En daartoe hebben ze nu met Alexandru Dobre een nieuwe winger op de radar staan. Al zijn er ook heel wat kapers op de kust.

Volgens de Roemeense krant GSP.RO hebben verschillende clubs uit de Belgische en Nederlandse competitie afgelopen weekend scouts gestuurd naar de Roemeense hoofdstad Boekarest om er een talentje te scouten.

Onder meer KVC Westerlo zou namelijk afgelopen weekend Alexandru Dobre bekeken hebben. De rechtsbuiten van 27 jaar staat ook in de belangstelling van onder meer FC Utrecht en er zouden nog meer teams uit België, Nederland en andere West-Europese landen interesse in hem kunnen hebben.

Alexandru Dobre heeft een contract bij FC Rapid 1923 Boekarest dat volgende zomer in juni 2027 afloopt. Voorlopig heeft hij nog geen nieuwe verbintenis getekend of zelfs nog maar op het oog, waardoor hij een dealtje kan worden voor verschillende clubs.

Volgens Transfermarkt heeft hij op dit moment een marktwaarde van maar liefst 3,20 miljoen euro. Daardoor wordt hij zeker geen goedkope speler, al is er wel wat mogelijk zo lijkt het in de wandelgangen. Dobre lijkt klaar voor een stap hogerop en daar kan onder meer Westerlo zeker van proberen te profiteren.

Dobre heeft er al een interessant parcours opzitten. Hij speelde al bij Wigan, Bournemouth, Dijon en Famalicao. In 2024 zat hij enkele maanden zonder ploeg, tot Rapid Boekarest hem dus kwam ophalen om een contract te geven.

Dit seizoen is Dobre al goed voor liefst zeventien(!) doelpunten over alle competities heen. Hij speelde al 39 wedstrijden en verzamelde zo 3057 speelminuten, waardoor hij om de 161 minuten van waarde was voor zijn team dit seizoen.

