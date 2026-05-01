'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

Vincent Kompany is met Bayern München aan een schitterend seizoen bezig. Terwijl iedereen nog aan het bekomen is van de clash tegen PSG, lijkt Manuel Neuer langer aan boord te blijven in de Allianz Arena.

Neuer is ook op zijn 40ste nog altijd de vaste nummer één van Bayern. De Duitser behoort nog steeds tot de top. Dat bewees hij dit seizoen bijvoorbeeld tegen Real Madrid in de Champions League. Maar zijn contract loopt na dit seizoen af.

Neuer wil bij Bayern blijven

Dat zorgde voor speculaties omtrent de toekomst van de 124-voudige Duitse international. Maar daar zou weleens snel een einde aan kunnen komen. Journalist Florian Plettenberg (Sky Sports) schrijft dat Neuer bij Bayern wil blijven. Ook de club zelf zou de samenwerking willen verderzetten.

Der Rekordmeister zou zijn doelman een nieuwe deal willen voorschotelen tot 2027. Zijn makelaar, Thomas Kroth, was donderdag alvast op de club geweest om over de cijfers en enkele details te praten. Een akkoord is er nog niet.

Het zou wel de bedoeling zijn om nummer twee Jonas Urbig (22) volgend seizoen meer speelminuten te gunnen. Door te roteren kan hij meer ervaring opdoen en kan Neuer op zijn 40ste al eens vaker een wedstrijd overslaan.

Neuer speelt sinds 2011 voor Bayern. Der Rekordmeister haalde hem destijds weg bij Schalke 04 voor 30 miljoen euro. Ondertussen staan er 596 wedstrijden en talloze prijzen op de teller. Komt daar dit seizoen nog een Beker met de Grote Oren bij?



