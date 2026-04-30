Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

Johan Walckiers
Het Belgische voetballandschap staat voor een stevige omwenteling. De internationale mediagroep Canal+ heeft namelijk een megadeal gesloten: vanaf het seizoen 2027-2028 tot en met 2030-2031 bezit het exclusief de uitzendrechten voor alle grote Europese clubcompetities.

Dat betekent concreet dat zowel de UEFA Champions League, de UEFA Europa League als de UEFA Conference League in handen komen van één speler.

Een beslissing met grote gevolgen voor hoe – en vooral waar – de Vlaamse voetbalfan zijn favoriete wedstrijden zal kunnen volgen.

Een einde aan het versnipperde landschap?

Tot nu toe was Europees voetbal verdeeld over verschillende spelers zoals Telenet, Proximus en DPG Media (met onder andere VTM). Dat zorgde voor een versnipperd aanbod, waarbij fans vaak meerdere abonnementen nodig hadden om alles te kunnen volgen.

Met de komst van Canal+ lijkt daar verandering in te komen. In theorie brengt één rechtenhouder meer overzicht. Maar in de praktijk dreigt het net duurder en complexer te worden.

Waarom? Omdat Canal+ voorlopig geen klassiek, vrij toegankelijk televisiekanaal heeft in Vlaanderen. Hun aanwezigheid beperkt zich momenteel vooral tot digitale platformen zoals TV Vlaanderen.

Gratis topmatchen? Dat is nog niet zeker

Volgens het Vlaamse mediadecreet moeten bepaalde wedstrijden gratis beschikbaar zijn voor het grote publiek. Het gaat dan om:

  • Matchen met Belgische clubs
  • Halve finales
  • De finale

Maar hier wringt het schoentje. Canal+ beschikt niet over een open zender zoals VTM of de VRT. Daardoor zijn er twee mogelijke pistes:

1. Doorverkoop aan Vlaamse zenders

Canal+ kan ervoor kiezen om topwedstrijden sublicenties te geven aan spelers zoals VTM, Play of de VRT. Dat zou de meest klassieke oplossing zijn.

2. Gratis via een app

Een alternatieve piste is dat wedstrijden gratis via een eigen streamingplatform worden aangeboden.

Wat zal het kosten?

Hoewel de exacte prijs pas dichter bij 2027 duidelijk wordt, zijn er al enkele indicaties. Canal+ biedt vandaag in België via TV Vlaanderen abonnementen aan tussen ongeveer €10 en €30 per maand, maar zonder uitgebreid sportaanbod.

Kijken we naar Frankrijk, dan zien we dat Canal+ daar een zwaar sportpakket aanbiedt – inclusief buitenlands topvoetbal – voor ongeveer €30 per maand.

De verwachting?
Wie álle Europese competities wil volgen, zal waarschijnlijk die richting uitgaan of zelfs meer betalen. De kans is groot dat Canal+ een deel van deze markt overneemt, maar niet noodzakelijk goedkoper wordt.

Wat verandert er concreet voor de Vlaamse fan?

De impact zal voelbaar zijn op meerdere vlakken:

1. Meer streaming, minder klassieke tv
De trend richting digitale platformen wordt versterkt. Lineair tv-kijken maakt steeds meer plaats voor apps en online diensten.

2. Mogelijk minder gratis voetbal
Hoewel de wet bescherming biedt, is het nog onzeker hoe ruim die geïnterpreteerd zal worden.

3. Eén platform, maar niet per se eenvoudiger
Hoewel alles bij één speler zit, kan de toegang ingewikkelder worden door nieuwe abonnementsformules.

4. Meer internationale aanpakCanal+ staat bekend om zijn sterke sportproductie, met uitgebreide analyses, studioprogramma’s en internationale rechten. Dat kan de kijkervaring verbeteren, maar mogelijk minder lokaal aanvoelen.

Strategische zet met grote gevolgen

De overname van de rechten door Canal+ is meer dan een commerciële deal. Het is een strategische zet die de Belgische en Vlaamse televisiemarkt grondig kan hertekenen.

Lokale spelers zoals Telenet en Proximus verliezen een belangrijk uithangbord, terwijl internationale groepen hun greep op sportrechten vergroten. Dat past in een bredere trend waarbij streamingdiensten en mediagroepen steeds meer inzetten op exclusieve content om abonnees aan te trekken.

