📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

Oscar Garcia werd in maart als hoofdtrainer van Ajax Amsterdam. Hij schoof door van de beloftenploeg nadat Fred Grim ontslangen werd. Maar wat zal er na dit seizoen gebeuren met de ex-trainer van OH Leuven?

Garcia teruggezet naar de beloften?

Oscar Garcia kwam in februari binnen bij Ajax. Hij leidde er de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Tot zijn grote verbazing mocht hij een maand later al doorschuiven naar de A-ploeg, een uitgelezen kans die hij natuurlijk niet liet schieten.

Garcia werd door Jordi Cruijff, toen die pas aangesteld was als technisch directeur, naar Amsterdam gehaald. De resultaten vallen best mee, maar voor Ajax is het vooral belangrijk dat ze Europees voetbal halen voor volgend seizoen.

De Spanjaard ligt nog tot 2027 onder contract bij Ajax, maar de kans is groot dat er een nieuwe hoofdtrainer wordt binnengehaald. Daarbij valt vooral de naam van Michel, momenteel trainer bij het Spaanse Girona.

Aanbiedingen uit het buitenland

Zijn contract loopt af in juni en Michel lijkt klaar voor een nieuw avontuur. De eerste contacten tussen Cruijff en Michel zouden al gelegd zijn. Als er een nieuwe trainer komt bij de A-ploeg, dan moet Garcia in principe terug naar de beloften.

Maar daar zou Garcia geen zin in hebben. Volgens transferjournalist Moretto op X is er een meeting gepland na het seizoen. Garcia zou echter in beeld zijn bij Franse, Spaanse en zelfs Nederlandse clubs, al worden er geen namen genoemd.





Passage bij OH Leuven

De passage van Garcia bij OH Leuven duurde precies een jaar. Het begon in november 2023, toen hij werd aangesteld als hoofdtrainer met de opdracht om de club weg te houden uit de degradatiezone.

Hij debuteerde en probeerde meteen zijn stempel te drukken met een meer aanvallende en op balbezit gerichte speelstijl. Garcia deed het seizoen uit, maar in de nieuwe competitie ging het al snel fout.

Spitsen die niet scoren

Garcia was in zijn laatste weken streng voor zijn spitsen. “Ze scoren al niet op training. Dan verwacht ik niet dat ze dat in de match wél gaan doen”, klonk het. “Ik zou graag een spits hebben die meer dan 10 goals kan maken, maar die kunnen wij niet betalen.”

Op die manier maakte de Spanjaard zich natuurlijk niet bepaald populair bij de spelers en de clubleiding, waardoor dit ongetwijfeld meespeelde in zijn ontslag. De coach, die gehaald werd voor zijn cv, verdween als een dief in de nacht.