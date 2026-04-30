Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'
Foto: © photonews
Word fan van Ajax! 546

Oscar Garcia werd in maart als hoofdtrainer van Ajax Amsterdam. Hij schoof door van de beloftenploeg nadat Fred Grim ontslangen werd. Maar wat zal er na dit seizoen gebeuren met de ex-trainer van OH Leuven?

Garcia teruggezet naar de beloften?

Oscar Garcia kwam in februari binnen bij Ajax. Hij leidde er de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Tot zijn grote verbazing mocht hij een maand later al doorschuiven naar de A-ploeg, een uitgelezen kans die hij natuurlijk niet liet schieten.

Garcia werd door Jordi Cruijff, toen die pas aangesteld was als technisch directeur, naar Amsterdam gehaald. De resultaten vallen best mee, maar voor Ajax is het vooral belangrijk dat ze Europees voetbal halen voor volgend seizoen.

De Spanjaard ligt nog tot 2027 onder contract bij Ajax, maar de kans is groot dat er een nieuwe hoofdtrainer wordt binnengehaald. Daarbij valt vooral de naam van Michel, momenteel trainer bij het Spaanse Girona.

Aanbiedingen uit het buitenland

Zijn contract loopt af in juni en Michel lijkt klaar voor een nieuw avontuur. De eerste contacten tussen Cruijff en Michel zouden al gelegd zijn. Als er een nieuwe trainer komt bij de A-ploeg, dan moet Garcia in principe terug naar de beloften.

Maar daar zou Garcia geen zin in hebben. Volgens transferjournalist Moretto op X is er een meeting gepland na het seizoen. Garcia zou echter in beeld zijn bij Franse, Spaanse en zelfs Nederlandse clubs, al worden er geen namen genoemd.

Passage bij OH Leuven

De passage van Garcia bij OH Leuven duurde precies een jaar. Het begon in november 2023, toen hij werd aangesteld als hoofdtrainer met de opdracht om de club weg te houden uit de degradatiezone.

Hij debuteerde en probeerde meteen zijn stempel te drukken met een meer aanvallende en op balbezit gerichte speelstijl. Garcia deed het seizoen uit, maar in de nieuwe competitie ging het al snel fout.

Spitsen die niet scoren

Garcia was in zijn laatste weken streng voor zijn spitsen. “Ze scoren al niet op training. Dan verwacht ik niet dat ze dat in de match wél gaan doen”, klonk het. “Ik zou graag een spits hebben die meer dan 10 goals kan maken, maar die kunnen wij niet betalen.”

Op die manier maakte de Spanjaard zich natuurlijk niet bepaald populair bij de spelers en de clubleiding, waardoor dit ongetwijfeld meespeelde in zijn ontslag. De coach, die gehaald werd voor zijn cv, verdween als een dief in de nacht.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax

Meer nieuws

Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

23:05
Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

22:30
OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

22:00
Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

21:40
Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

21:00
2
Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

20:40
📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

20:20
1
Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

20:00
Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

19:40
Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

19:20
1
Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

16:30
3
Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

19:00
1
Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

18:40
1
Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

18:20
Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

18:00
Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden

17:40
4
🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

17:20
1
🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

17:00
4
Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

16:00
Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

15:30
WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

15:00
4
Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Opinie

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden

14:40
Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

14:20
OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

14:00
2
'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

13:30
Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

13:15
DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

13:00
2
'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

12:40
Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

12:20
2
Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

12:00
2
Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

11:40
14
KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

11:20
5
Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

11:00
1
STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

10:45
1
Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

10:30
📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 32
Utrecht Utrecht 02/05 NAC NAC
FC Groningen FC Groningen 02/05 Excelsior Excelsior
Ajax Ajax 02/05 PSV PSV
NEC NEC 02/05 Telstar Telstar
FC Volendam FC Volendam 03/05 Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 03/05 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 03/05 Heracles Heracles
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 03/05 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 03/05 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles

Nieuwste reacties

Geert DL Geert DL over 🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen Venom#13 Venom#13 over Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden Meut Meut over WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom" Venom#13 Venom#13 over Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws IXL IXL over Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch Vital Verheyen Vital Verheyen over Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL Andreas2962 Andreas2962 over Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie? Vital Verheyen Vital Verheyen over Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was" Swakken Swakken over Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen Borak Borak over 📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved