Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

Voor Denis Prychynenko eindigde het seizoen in mineur. Hij werd met Patro Eisden niet alleen uitgeschakeld in de halve finale van de Promotion Play-offs, De Oekraïner werd ook na 20 minuten vervangen in de laatste match.

Naar de bank na 20 minuten

Het verhaal van Patro Eisden eindigde na verlengingen tegen Beerschot in de halve finale van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League. Voor Denis Prychynenko eindigde de match al veel vroeger.

Hij veroorzaakte in de eerste minuut een strafschop en toen hij geel pakte haalde trainer Stijn Stijnen Prychynenko al na twintig minuten spelen naar de kant. Hij had zijn wedstrijd helemaal anders voorgesteld, dan toekijken vanaf de bank.

Einde contract

Prychynenko is einde contract bij Patro Eisden, waardoor het wel door zijn hoofd flitste dat dit wel eens zijn laatste wedstrijd zou kunnen zijn. Maar op zo’n manier wil je natuurlijk geen afscheid van het voetbal nemen en dat is ook het plan niet.

Als Prychynenko heel eerlijk is, zou hij zijn carrière heel graag afsluiten bij zijn laatste tegenstander van dit seizoen, Beerschot. Hij hoopt dan ook binnenkort dat verlossende telefoontje te krijgen van zijn ex-ploeg.

Aanbiedingen

“Mijn contract bij Patro loopt af en ik heb de voorbije weken wel wat telefoontjes gekregen van andere clubs en ook een verlenging bij Patro Eisden is niet uitgesloten”, vertelt de verdediger aan Het Belang van Limburg.





“Op dit moment is er niets concreet en ik ga de komende weken alles op een rijtje zetten. Mijn carrière afsluiten bij Beerschot is altijd een optie geweest voor mij. Maar als er één ding is wat ik de laatste jaar heb geleerd, is het dat de voetbalwereld heel onvoorspelbaar is”, klinkt het.

Alle opties open

Zijn intenties zijn alvast heel erg duidelijk. “Ik wou nog één jaar voetballen: dat was het plan, want ik ben nog steeds fit. Ik ga bekijken welke opties er mogelijk zijn en of ik nog doorga of toch stop”, besluit hij.

Spelen op een lager niveau in België of in Spanje hoort zeker tot de mogelijkheden. Ook een ploeg op een degelijk niveau in het buitenland ziet hij wel zitten. Afwachten dus wat het worden zal...