Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"
RSC Anderlecht heeft de voorbije jaren heel wat wijzigingen moeten doorgaan. Het instituut van vroeger is (voorlopig) niet meer en het is zoeken naar een manier om de boel opnieuw helemaal op de rails te krijgen.

De voorbije jaren werden verschillende trainers, bestuursleden en Sportief Directeurs geprobeerd om het schip opnieuw in de juiste richting te sturen, maar tot dusver is dat met heel wisselend of volgens critici zelfs zonder succes.

Union SG is ondertussen misschien wel de eerste ploeg geworden in Brussel en in de bekerfinale zouden ze die status nog eens extra kunnen verzilveren. Een nieuwe doorn in het oog van paars-wit en de supporters van Anderlecht?

Is Union SG de eerste ploeg geworden in Brussel?

“Het Union van het Dudenpark is nog ‘klassiek’ Brussel in vergelijking met Anderlecht, dat nu al jaren door hun lankmoedige beleid wegglijdt. Daar hebben Club en Union het ontzettend veel beter gedaan”, opent Jan Mulder zijn analyse in De Zondag.

“Ik hoop wel dat Anderlecht die bekerfinale wint en dat zou hen wel een boost geven. En zo’n finale is natuurlijk maar één wedstrijd, dus het kan alle kanten opvliegen, zelfs tegen Union. Maar dat elftal en hun spel, elke keer weer? Niet echt consistent hé?”

Het probleem van Anderlecht zit in de directiekamers

“Het is telkens bang afwachten of ze geen 5-0 gaan verliezen tegen pakweg Westerlo. Het zal altijd mijn club blijven, maar het zit in de directiekamers.” Al kan het nog altijd erger, volgens Mulder: “Het WK? Het is dubbel. Mijn zorg in Amerika is toch groter dan die in het directeurschap bij Anderlecht.”

Of de Rode Duivels wereldkampioen zal worden? Dat vermoedt Mulder niet meteen. En of Anderlecht de Beker kan winnen? Die kans lijkt ook klein. Op 14 mei weten we meer. Tot dan is het aan paars-wit om te proberen zoveel mogelijk punten te pakken in de Champions' Play-offs. Te beginnen tegen Club Brugge dit weekend?

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

20:40
📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

20:20
Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

19:40
Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

20:00
Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

15:30
Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

19:00
Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Opinie

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden

14:40
Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

19:20
Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

18:40
Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

18:00
🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

17:00
Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden

17:40
🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

17:20
Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

16:30
Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

16:00
'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

13:30
WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

15:00
Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

12:20
Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

12:00
Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

14:20
OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

14:00
DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

13:00
Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

08:20
Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

13:15
'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

12:40
Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

11:40
KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

11:20
Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

10:30
Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze Analyse

Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze

07:00
STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

10:45
Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

11:00
Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

09:34
📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

10:15
Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

07:40
Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

10:00
Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

09:45

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

