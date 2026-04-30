Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

RSC Anderlecht heeft de voorbije jaren heel wat wijzigingen moeten doorgaan. Het instituut van vroeger is (voorlopig) niet meer en het is zoeken naar een manier om de boel opnieuw helemaal op de rails te krijgen.

De voorbije jaren werden verschillende trainers, bestuursleden en Sportief Directeurs geprobeerd om het schip opnieuw in de juiste richting te sturen, maar tot dusver is dat met heel wisselend of volgens critici zelfs zonder succes.

Union SG is ondertussen misschien wel de eerste ploeg geworden in Brussel en in de bekerfinale zouden ze die status nog eens extra kunnen verzilveren. Een nieuwe doorn in het oog van paars-wit en de supporters van Anderlecht?

“Het Union van het Dudenpark is nog ‘klassiek’ Brussel in vergelijking met Anderlecht, dat nu al jaren door hun lankmoedige beleid wegglijdt. Daar hebben Club en Union het ontzettend veel beter gedaan”, opent Jan Mulder zijn analyse in De Zondag.

“Ik hoop wel dat Anderlecht die bekerfinale wint en dat zou hen wel een boost geven. En zo’n finale is natuurlijk maar één wedstrijd, dus het kan alle kanten opvliegen, zelfs tegen Union. Maar dat elftal en hun spel, elke keer weer? Niet echt consistent hé?”

Het probleem van Anderlecht zit in de directiekamers

“Het is telkens bang afwachten of ze geen 5-0 gaan verliezen tegen pakweg Westerlo. Het zal altijd mijn club blijven, maar het zit in de directiekamers.” Al kan het nog altijd erger, volgens Mulder: “Het WK? Het is dubbel. Mijn zorg in Amerika is toch groter dan die in het directeurschap bij Anderlecht.”





Of de Rode Duivels wereldkampioen zal worden? Dat vermoedt Mulder niet meteen. En of Anderlecht de Beker kan winnen? Die kans lijkt ook klein. Op 14 mei weten we meer. Tot dan is het aan paars-wit om te proberen zoveel mogelijk punten te pakken in de Champions' Play-offs. Te beginnen tegen Club Brugge dit weekend?