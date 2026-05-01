'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'
Juventus heeft een verplichte aankoopoptie op huurling Loïs Openda. De Oude Dame zit daardoor opgezadeld met een spits die ze niet meer wil en waarvoor ze deze zomer een oplossing zal moeten zoeken. Biedt de Premier League een uitweg?

Loïs Openda is aan een ronduit rampzalig seizoen bezig voor Juve. Hij kwam 34 keer in actie voor de Italiaanse topclub, maar moet het vaak doen met invalbeurten. Slechts een tiental keer stond hij in de basis en indruk kon hij daarbij niet maken.

Juventus is niet overtuigd, maar heeft een verplichte aankoopoptie op de huurling van RB Leipzig van iets meer dan 40 miljoen euro. Dat is veel geld voor een speler die dit seizoen slechts twee keer scoorde. Juve wil deze zomer een oplossing zoeken voor Openda. Maar voor die prijs en na zijn mislukte seizoen is het maar de vraag of er zich veel kandidaten zullen aandienen.

Twee clubs uit de Premier League tonen in interesse in Openda

Volgens de Italiaanse journalist Nicolo Schira zijn er twee clubs geïnteresseerd. Het gaat om twee teams uit de Premier League, waar ze niet twijfelen om hun portemonnee open te trekken om versterkingen aan boord te halen. Vooral voor aanvallers wordt er grof geld betaald.

Schira noemt de twee clubs niet bij naam. Ze zouden wel al informatie ingewonnen hebben over een mogelijke transfer van Openda. Eerder schreven we al dat onder meer Bournemouth geïnteresseerd is. Het is niet duidelijk of het deze keer om The Cherries gaat.

De Oude Dame zit hoe dan ook in een lastig parket en zal moeten hopen dat er zich deze zomer een oplossing aandient. Ze moeten in Turijn hopen op een goed WK van Openda, zodat zijn prijskaartje niet te veel daalt. Een vertrek bij Juve lijkt intussen onvermijdelijk voor onze landgenoot.

Meer nieuws

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

11:00
'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

10:30
België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

10:00
'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

09:30
Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

08:40
2
'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

08:20
'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

08:00
'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

07:40
2
WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover

WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover

07:20
3
Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

07:00
Rode Duivel genomineerd voor trofee van beste doelman in de Ligue 1

Rode Duivel genomineerd voor trofee van beste doelman in de Ligue 1

06:30
Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

23:05
1
Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

22:30
1
OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

22:00
Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

21:40
1
📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

21:20
Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

21:00
9
Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

20:40
1
Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

20:00
📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

20:20
2
Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

19:40
Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

19:20
1
Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

19:00
6
Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

18:40
1
Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

18:20
Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

18:00
Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden

17:40
5
🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

17:20
1
🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

17:00
6
Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

16:30
4
Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

16:00
Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

15:30
WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

15:00
6
Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Opinie

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden

14:40
1
Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

14:20
OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

14:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

