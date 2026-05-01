'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

Juventus heeft een verplichte aankoopoptie op huurling Loïs Openda. De Oude Dame zit daardoor opgezadeld met een spits die ze niet meer wil en waarvoor ze deze zomer een oplossing zal moeten zoeken. Biedt de Premier League een uitweg?

Loïs Openda is aan een ronduit rampzalig seizoen bezig voor Juve. Hij kwam 34 keer in actie voor de Italiaanse topclub, maar moet het vaak doen met invalbeurten. Slechts een tiental keer stond hij in de basis en indruk kon hij daarbij niet maken.

Juventus is niet overtuigd, maar heeft een verplichte aankoopoptie op de huurling van RB Leipzig van iets meer dan 40 miljoen euro. Dat is veel geld voor een speler die dit seizoen slechts twee keer scoorde. Juve wil deze zomer een oplossing zoeken voor Openda. Maar voor die prijs en na zijn mislukte seizoen is het maar de vraag of er zich veel kandidaten zullen aandienen.

Twee clubs uit de Premier League tonen in interesse in Openda

Volgens de Italiaanse journalist Nicolo Schira zijn er twee clubs geïnteresseerd. Het gaat om twee teams uit de Premier League, waar ze niet twijfelen om hun portemonnee open te trekken om versterkingen aan boord te halen. Vooral voor aanvallers wordt er grof geld betaald.

Schira noemt de twee clubs niet bij naam. Ze zouden wel al informatie ingewonnen hebben over een mogelijke transfer van Openda. Eerder schreven we al dat onder meer Bournemouth geïnteresseerd is. Het is niet duidelijk of het deze keer om The Cherries gaat.

De Oude Dame zit hoe dan ook in een lastig parket en zal moeten hopen dat er zich deze zomer een oplossing aandient. Ze moeten in Turijn hopen op een goed WK van Openda, zodat zijn prijskaartje niet te veel daalt. Een vertrek bij Juve lijkt intussen onvermijdelijk voor onze landgenoot.



