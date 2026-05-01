Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

Club Brugge kon op KAA Gent rekenen op een heel sterke Hugo Vetlesen. Nochtans kreeg hij niet elke week de kans om zich te laten zien. Dat had volgens analist Marc Degryse echter veel meer moeten gebeuren.

Vetlesen doet het bij Club Brugge

Club Brugge pakte een meer dan verdiende zege tegen KAA Gent. Daarbij kon het rekenen op een knappe prestatie van Hugo Vetlesen. Hij opende ook de score al na enkele minuten en zette blauw-zwart zo op de goede weg.

Nochtans kon hij dit seizoen niet zo vaak in actie komen bij Club Brugge. Hij speelde in 16 wedstrijden mee, goed voor 670 speelminuten in het totaal. Omgerekend betekent dat net geen 42 minuten per speelbeurt.

Offensief onmondig KAA Gent

KAA Gent kon weinig offensief brengen, een probleem dat hen al de hele play-offs achtervolgt. De troepen van Rik De Mil scoorden in vijf wedstrijden amper twee doelpunten, waarvan eentje zelfs vanop elf meter.

Volgens analist Marc Degryse was het duidelijk wat er fout liep. “Vooral de drie mensen centraal op het middenveld — Hong, Lopes, De Vlieger — kwamen veel te weinig in de zone van de waarheid”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Dat stond in schril contrast met Hugo Vetlesen bij Club Brugge. “Ik telde zeker vijf goede kansen voor hem, waaronder zijn goal. Vetlesen kan een bal recupereren, maar hij sluit ook goed aan bij de spitsen.”





Straffe cijfers in Champions’ Play-offs

En dat zag Degryse al lang geleden. Hij verwijst naar de match op Atletico Madrid in februari. Toen stond Vetlesen in de basiself. Hij speelde toen iets meer dan een uur mee. Toen hij vervangen werd door Diakhon stond het 2-1, maar uiteindelijk werd het nog 4-1 voor de Spanjaarden.

In de Champions Play-offs speelde Vetlesen in vijf matchen die er al waren. Goed voor 298 minuten, of net geen 60 minuten per wedstrijd. Daarin scoorde hij maar liefst drie keer en deelde hij ook nog een assist uit.

Vetlesen kreeg dit seizoen in de Champions League zeven keer de kans om mee te spelen. Hij verzamelde daarin 183 speelminuten, of goed 26 minuten per wedstrijd waarin hij in actie kwam als we het uitrekenen.