Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Club Brugge kon op KAA Gent rekenen op een heel sterke Hugo Vetlesen. Nochtans kreeg hij niet elke week de kans om zich te laten zien. Dat had volgens analist Marc Degryse echter veel meer moeten gebeuren.

Vetlesen doet het bij Club Brugge

Club Brugge pakte een meer dan verdiende zege tegen KAA Gent. Daarbij kon het rekenen op een knappe prestatie van Hugo Vetlesen. Hij opende ook de score al na enkele minuten en zette blauw-zwart zo op de goede weg.

Nochtans kon hij dit seizoen niet zo vaak in actie komen bij Club Brugge. Hij speelde in 16 wedstrijden mee, goed voor 670 speelminuten in het totaal. Omgerekend betekent dat net geen 42 minuten per speelbeurt.

Offensief onmondig KAA Gent

KAA Gent kon weinig offensief brengen, een probleem dat hen al de hele play-offs achtervolgt. De troepen van Rik De Mil scoorden in vijf wedstrijden amper twee doelpunten, waarvan eentje zelfs vanop elf meter.

Volgens analist Marc Degryse was het duidelijk wat er fout liep. “Vooral de drie mensen centraal op het middenveld — Hong, Lopes, De Vlieger — kwamen veel te weinig in de zone van de waarheid”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Dat stond in schril contrast met Hugo Vetlesen bij Club Brugge. “Ik telde zeker vijf goede kansen voor hem, waaronder zijn goal. Vetlesen kan een bal recupereren, maar hij sluit ook goed aan bij de spitsen.”

Straffe cijfers in Champions’ Play-offs

En dat zag Degryse al lang geleden. Hij verwijst naar de match op Atletico Madrid in februari. Toen stond Vetlesen in de basiself. Hij speelde toen iets meer dan een uur mee. Toen hij vervangen werd door Diakhon stond het 2-1, maar uiteindelijk werd het nog 4-1 voor de Spanjaarden.

In de Champions Play-offs speelde Vetlesen in vijf matchen die er al waren. Goed voor 298 minuten, of net geen 60 minuten per wedstrijd. Daarin scoorde hij maar liefst drie keer en deelde hij ook nog een assist uit.

Vetlesen kreeg dit seizoen in de Champions League zeven keer de kans om mee te spelen. Hij verzamelde daarin 183 speelminuten, of goed 26 minuten per wedstrijd waarin hij in actie kwam als we het uitrekenen.

Meer nieuws

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

10:30
Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

11:00
'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

07:40
2
België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

10:00
'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

09:30
'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

09:00
Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

08:40
2
'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

08:00
'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

08:20
WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover

WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover

07:20
3
Rode Duivel genomineerd voor trofee van beste doelman in de Ligue 1

Rode Duivel genomineerd voor trofee van beste doelman in de Ligue 1

06:30
OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

22:00
Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

23:05
1
📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

20:20
2
Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

19:40
Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

22:30
1
Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

21:40
1
🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

17:00
6
Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

21:00
9
📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

21:20
Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

20:40
1
Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

20:00
Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

19:00
6
Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

19:20
1
Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

18:20
Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

16:30
4
Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

18:40
1
Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

18:00
Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden

17:40
5
🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

17:20
1
Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

11:40
17
Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

15:30
Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

16:00
Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Opinie

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden

14:40
1
'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

13:30
1
OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

14:00
2

