WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 3 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een dubbele opdoffer voor Amadou Onana gisteren. Onze landgenoot van Aston Villa verloor met 1-0 van Nottingham Forest én viel geblesseerd uit. Moet de middenvelder zich stilaan zorgen beginnen maken over het WK?

Amadou Onana speelde gisteren met Aston Villa tegen Nottingham Forest in de halve finales van de Europa League. Het werd een teleurstellende avond voor The Villans. Forest won met 1-0 dankzij een strafschopdoelpunt van Chris Wood.

Onana moet geblesseerd naar de kant

Villa zal volgende week dus vol aan de bak moeten als het naar de finale wil, maar dat zal waarschijnlijk zonder Amadou Onana moeten gebeuren. Onze landgenoot blesseerde zich begin de tweede helft bij een verdedigende actie in de eigen zestien. Een noodgedwongen wissel volgde.

Op het eerste gezicht leek hij last te hebben van de hamstring, een blessure die hem eerder dit seizoen al parten speelde. Onlangs miste hij ook de competitiewedstrijd tegen Fulham door een knieprobleem. Villa-coach Unai Emery gaf op zijn persconferentie na de wedstrijd tegen Forest meer info over de Rode Duivel.

"Hij gaf al in de eerste helft aan dat hij iets voelde in zijn kuit", wordt Emery geciteerd door Birmingham Live. "Ik weet niet hoe hij zal herstellen. Hopelijk is hij over enkele dagen weer de oude. We moeten voorzichtig zijn en afwachten welke vorderingen hij maakt."

Onana miste dit seizoen al een aanzienlijk aantal wedstrijden van Villa door blessureleed. Met nog 42 dagen op de teller voor het WK is zijn blessure ook tegenvallend nieuws voor de Rode Duivels. Rudi Garcia houdt het dossier ongetwijfeld nauwlettend in de gaten.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Aston Villa - Nottingham Forest live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (07/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Aston Villa
Nottingham Forest
Amadou Onana

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

11:00
Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Halve Finales (H)
Braga Braga 2-1 Freiburg Freiburg
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-0 Aston Villa Aston Villa

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" OH boy OH boy over Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi H.J. H.J. over Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits' TatstOn TatstOn over WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover TatstOn TatstOn over 'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht? Andreas2962 Andreas2962 over Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Andreas2962 Andreas2962 over Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved