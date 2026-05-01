WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover

Een dubbele opdoffer voor Amadou Onana gisteren. Onze landgenoot van Aston Villa verloor met 1-0 van Nottingham Forest én viel geblesseerd uit. Moet de middenvelder zich stilaan zorgen beginnen maken over het WK?

Amadou Onana speelde gisteren met Aston Villa tegen Nottingham Forest in de halve finales van de Europa League. Het werd een teleurstellende avond voor The Villans. Forest won met 1-0 dankzij een strafschopdoelpunt van Chris Wood.

Onana moet geblesseerd naar de kant

Villa zal volgende week dus vol aan de bak moeten als het naar de finale wil, maar dat zal waarschijnlijk zonder Amadou Onana moeten gebeuren. Onze landgenoot blesseerde zich begin de tweede helft bij een verdedigende actie in de eigen zestien. Een noodgedwongen wissel volgde.

Op het eerste gezicht leek hij last te hebben van de hamstring, een blessure die hem eerder dit seizoen al parten speelde. Onlangs miste hij ook de competitiewedstrijd tegen Fulham door een knieprobleem. Villa-coach Unai Emery gaf op zijn persconferentie na de wedstrijd tegen Forest meer info over de Rode Duivel.

"Hij gaf al in de eerste helft aan dat hij iets voelde in zijn kuit", wordt Emery geciteerd door Birmingham Live. "Ik weet niet hoe hij zal herstellen. Hopelijk is hij over enkele dagen weer de oude. We moeten voorzichtig zijn en afwachten welke vorderingen hij maakt."

Onana miste dit seizoen al een aanzienlijk aantal wedstrijden van Villa door blessureleed. Met nog 42 dagen op de teller voor het WK is zijn blessure ook tegenvallend nieuws voor de Rode Duivels. Rudi Garcia houdt het dossier ongetwijfeld nauwlettend in de gaten.