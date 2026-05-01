'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

Het gebeurt wel vaker dat jonge talenten in ons land de overstap maken naar een andere topclub. Daevon Balembi van Club Brugge zou nu de volgende in dat rijtje zijn.

Daevon Balembi (geboortejaar 2011) en speelt momenteel voor de jeugd van Club Brugge. Volgens journalist Sacha Tavolieri zou hij echter op weg zijn naar RSC Anderlecht. Dat zou een gevoelige overstap zijn, ook binnen het jeugdvoetbal.

Balembi tot medio 2029 naar Anderlecht

Volgens Tavolieri zijn de zaken ook al concreet. Zo zou Anderlecht Balembi vastleggen tot medio 2029 en hem stallen bij de U18. De Brusselaars lijken zo definitief aan de haal te gaan met de jonge aanvaller die fysiek sterk is voor zijn leeftijd.

Ook Club Brugge laat zich ondertussen niet onbetuigd qua jeugdtransfers. Eerder schreven we bijvoorbeeld ook over de overstap van Beau Brughmans. De 15-jarige verdediger verlaat KRC Genk en trekt op zijn beurt naar West-Vlaanderen.

Belgische teams lijken zo steeds vroeger in actie te schieten om de concurrentie te snel af te zijn. Jonge spelers die nog geen profcontract hebben, zijn daarbij aantrekkelijke doelwitten en kunnen gemakkelijker van club wisselen.

Balembi maakt daar nu gebruik van om richting Brussel te trekken, aldus Tavolieri. Het is afwachten of hij kan doorbreken bij Anderlecht. Maar bij paars-wit lijken ze alvast sterk te geloven in zijn kwaliteiten.



