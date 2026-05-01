Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026

Het was heel pittig nieuws dat plots naar buiten kwam op vrijdag 1 mei. Jorthy Mokio - met een verleden bij KAA Gent en nu actief voor AFC Ajax Amsterdam - zou gekozen hebben voor Congo en dus niet meer willen uitkomen voor de Rode Duivels.

Het was nieuws waarvan we dachten dat het zou inslaan als een bom bij de KBVB: volgens informatie van de Belgische sportjournalist en transfergoeroe Sacha Tavolieri zou Jorthy Mokio (18) hebben besloten... van nationale ploeg te wisselen en voor de Democratische Republiek Congo te willen uitkomen.

Belgische voetbalbond weet van de twijfels van Mokio

Hallo, KBVB? De Belgische voetbalbond maakt de laatste jaren werk van de mensen met een dubbele nationaliteit om hen toch voor België te laten kiezen. Al hebben ze daarbij ook meteen de nodige ethische bezwaren.

Volgens Het Nieuwsblad zijn er andere landen die geldsommen neerleggen om een speler voor hen te laten kiezen. Of dat met Congo en Mokio gebeurd is, is (nog) niet geweten. Maar bij de KBVB beseffen en weten ze van de twijfels van Mokio.

Geen WK 2026 voor Jorthy Mokio

En dus is de vraag in hoeverre ze daar mee aan de slag willen en kunnen de komende weken. Sowieso komt er nog een gesprek, maar ze willen niet tot het bittere einde strijden met spelers die een andere keuze willen maken.

Dat deden ze bijvoorbeeld ook niet met Kos Karetsas, die uiteindelijk voor Griekenland koos. Als Mokio naar het WK 2026 wil, dan zal dat wel met België moeten. Volgens de regels zou hij door zijn aantreden vorig jaar bij de Belgen pas in 2028 voor Congo kunnen uitkomen.