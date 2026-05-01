David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

Nog vijf speeldagen zijn er te spelen in de Champions' Play-offs. We lijken op weg naar een ultieme tweestrijd tussen Union SG en Club Brugge, al kan ook STVV mathematisch gezien nog zijn woordje meespreken. De match tussen STVV en Union SG wordt vooral voor de Brusselaars opnieuw zeer belangrijk.

Union SG kan zich eigenlijk geen puntenverlies veroorloven om in de best mogelijke omstandigheden te kunnen toeleven naar de grote doelen van mei. Op 14 mei is er de bekerfinale tegen Anderlecht, drie dagen later de clash op Jan Breydel tegen Club Brugge.

En dus moet er gewonnen worden van STVV - in een ideale wereld verliest Club Brugge punten op bezoek bij RSC Anderlecht en wordt de kloof zo opnieuw meer dan twee punten met oog op die achtste speeldag in de competitie.

Is de sympathie voor Union SG aan het wegebben?

David Hubert heeft zich alvast uitgelaten over de zaak. En daarbij schuwt hij de kritiek ook niet over hoe zijn team de laatste tijd wordt aangepakt. "Ik heb het gevoel dat de sympathie voor Union SG wat verdwenen is", klinkt het in Sudpresse.

"Als mensen over je praten en vragen stellen, is dat vaak omdat je iets goed doet. Zo zie ik het. Ik heb een uitstekend team om me heen dat me op de hoogte houdt van alles wat ik moet weten", aldus Hubert verder nog.

Union SG speelt met de wapens die het heeft volgens David Hubert

"Met alle respect voor iedereen, ik weet dat het medialandschap is veranderd. Maar als ik alles zou moeten lezen, alles zou moeten horen, elke mening zou moeten bekijken – want het zijn meestal meningen en niet per se een ware weerspiegeling van wat er gebeurt – dan zou ik ermee moeten stoppen. Dus ik probeer er geen energie aan te verspillen."



"Want als we het over de ‘buitenwereld’ hebben, is dat heel abstract. Als mijn broer iets wil zeggen, is dat zijn goed recht. Ik denk dat iedereen recht heeft op zijn of haar mening. Maar het maakt me niet van streek. We hebben onze sterke punten. We spelen ermee. We hebben andere kwaliteiten dan anderen, maar ook andere zwakheden. Zo werkt voetbal. We spelen met de wapens die we hebben."