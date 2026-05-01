Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
RSC Anderlecht gaat zondag tegen Club Brugge op zoek naar punten in de strijd om de vierde plaats. RSCA verloor op de vorige speeldag van Union. Jérémy Taravel weet wie hij de beste ploeg van de twee vindt.

Taravel en co hebben een bonus van amper twee punten op nummer vijf, KAA Gent. Dat betekent dat ze zich geen nieuwe misstap kunnen veroorloven. Tegen Club Brugge staat paars-wit opnieuw voor een stevige opdracht.

Taravel vindt Club de betere

Is de derde plaats nog mogelijk volgens Taravel? "Het wordt moeilijk voor ons om die derde plaats nog te veroveren (Anderlecht telt acht punten minder dan STVV, red.), maar zolang het mathematisch mogelijk is, moeten we erin blijven geloven", vertelt Taravel, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Club Brugge mikt voluit op de titel en zal dus opnieuw het volle pond geven zondag. Om de leidersplaats te veroveren, moet het hopen op puntenverlies van Union. De Brusselaars haalden het vorige week van Anderlecht met 1-3. Wie schat Taravel hoger in?

"Ze doen het elk met hun eigen wapens, maar voetballend en qua individueel talent is Brugge sterker, vind ik. Beide ploegen zijn verwikkeld in een felle titelstrijd en ik verwacht een zeer scherp Club."

Anderlecht wil na de nederlagen tegen Sint-Truiden (2-0) en Union (1-3) opnieuw aanknopen met de zege. Als het wint van Club, blijft het zeker vierde. Bij een nederlaag kan KAA Gent over de Brusselaars springen. De inzet is dus op meerdere fronten hoog in deze fase van de competitie.

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

