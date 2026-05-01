'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge staat op vijf overwinningen van de titel in de Jupiler Pro League, maar het zal nog een stevige dobber worden om op en over Union SG te raken. Ondertussen zijn ze ook al volop bezig de toekomst voor te bereiden. Op korte én langere termijn.

Club Brugge zal deze zomer heel wat spelers zien vertrekken, maar ondertussen is er ook aan inkomende zijde al beweging aan het ontstaan. En dus is het de vraag hoe het team er volgend seizoen of het seizoen erna zal uitzien.

En ook op langere termijn zijn ze bij blauw-zwart ondertussen al volop bezig met kijken naar de toekomst. Een paar weken geleden hebben ze bij Club Brugge een nieuwe speler op de radar gezet om de kern te versterken.

Club Brugge heeft 16-jarige Hongaar op het oog

Half april was er een wedstrijd tussen de U16 Rode Duivels en Hongarije. Die werd met 0-3 gewonnen door de Belgen. Toch viel er ook bij de Hongaren wel iemand op: Adrian Angyal. Die hebben ze bij Club Brugge nu op de radar.

Mogelijk hebben ze al eerder gezien dat er wel wat in die speler zit, maar nu lijkt het steeds nadrukkelijker te kunnen gaan worden. De jongeling is al sinds 2021 actief bij de jeugd van MTK Boedapest en zou daar dichter bij een doorbraak komen.

Club Brugge wil Benfica en Wolfsburg aftroeven voor jonge Adrian Angyal

Aan Club Brugge om daar snel van te profiteren? Hoe sneller ze actie ondernemen, hoe sneller ze de vele andere clubs uit het buitenland de loef kunnen afsteken. Zo worden onder meer Benfica en Wolfsburg ook al genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen voor Angyal.

De 16-jarige aanvaller kan op verschillende plaatsen voorin overweg en kan met zijn polyvalentie het type aanvaller worden waar ze bij Club Brugge in geloven. In het verleden speelde hij ook bij nog Honved en de jeugd van ESMTK. Volgt een eerst avontuur in het buitenland?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
SL Benfica

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 32
FC St. Pauli FC St. Pauli 02/05 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Union Berlin Union Berlin 02/05 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 02/05 FC Augsburg FC Augsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 02/05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 02/05 Hamburger SV Hamburger SV
Bayern München Bayern München 02/05 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 02/05 RB Leipzig RB Leipzig
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 03/05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 03/05 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

IXL IXL over OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029 Dirk1897 Dirk1897 over Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land' Goro Goro over 🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten Mike59 Mike59 over 🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen Goro Goro over Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond" Impala Impala over Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL Andreas2962 Andreas2962 over Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd JaKu JaKu over Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi JaKu JaKu over 'Monsterlijke aanval: Bayern München haalt topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved