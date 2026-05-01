'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

Club Brugge staat op vijf overwinningen van de titel in de Jupiler Pro League, maar het zal nog een stevige dobber worden om op en over Union SG te raken. Ondertussen zijn ze ook al volop bezig de toekomst voor te bereiden. Op korte én langere termijn.

Club Brugge zal deze zomer heel wat spelers zien vertrekken, maar ondertussen is er ook aan inkomende zijde al beweging aan het ontstaan. En dus is het de vraag hoe het team er volgend seizoen of het seizoen erna zal uitzien.

En ook op langere termijn zijn ze bij blauw-zwart ondertussen al volop bezig met kijken naar de toekomst. Een paar weken geleden hebben ze bij Club Brugge een nieuwe speler op de radar gezet om de kern te versterken.

Club Brugge heeft 16-jarige Hongaar op het oog

Half april was er een wedstrijd tussen de U16 Rode Duivels en Hongarije. Die werd met 0-3 gewonnen door de Belgen. Toch viel er ook bij de Hongaren wel iemand op: Adrian Angyal. Die hebben ze bij Club Brugge nu op de radar.

Mogelijk hebben ze al eerder gezien dat er wel wat in die speler zit, maar nu lijkt het steeds nadrukkelijker te kunnen gaan worden. De jongeling is al sinds 2021 actief bij de jeugd van MTK Boedapest en zou daar dichter bij een doorbraak komen.

Club Brugge wil Benfica en Wolfsburg aftroeven voor jonge Adrian Angyal

Aan Club Brugge om daar snel van te profiteren? Hoe sneller ze actie ondernemen, hoe sneller ze de vele andere clubs uit het buitenland de loef kunnen afsteken. Zo worden onder meer Benfica en Wolfsburg ook al genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen voor Angyal.





De 16-jarige aanvaller kan op verschillende plaatsen voorin overweg en kan met zijn polyvalentie het type aanvaller worden waar ze bij Club Brugge in geloven. In het verleden speelde hij ook bij nog Honved en de jeugd van ESMTK. Volgt een eerst avontuur in het buitenland?