Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

Voor KAA Gent staat misschien wel dé match van het jaar tot dusver op het programma. Als ze nog willen dromen van Europees voetbal, dan moet KV Mechelen voor de bijl. De zesde plaats is wat ze willen vermijden. Rik De Mil heeft de pers toegesproken op vrijdagmiddag.

Werk aan de winkel voor KAA Gent. Na drie gelijke spelen in de eerste vijf wedstrijden van de Champions' Play-offs is het in de volgende vijf wedstrijden sowieso alle hens aan dek voor de troepen van Rik De Mil tegen Mechelen.

Als Malinwa wint van de Buffalo's, dan springt het op en over KAA Gent naar de vijfde plaats en staan De Buffalo's opnieuw op de zesde plaats die ze sowieso willen vermijden - en al helemaal na de vorige jaargang in de play-offs.

Zeer belangrijk duel voor KAA Gent op bezoek bij KV Mechelen

Bij winst in Mechelen kan opnieuw naar boven gekeken worden en met nog een thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht voor de boeg mag Gent dromen van de vierde plaats. Als Union SG de beker wint, dan is dat een zeker Europees ticket.

Rest de vraag of Rik De Mil in Mechelen over een fitte kern kan beschikken, want de voorbije weken en maanden vielen er veel spelers uit. Voor sommigen is het zoals geweten al langer dan vandaag helemaal einde seizoen, denk maar aan Paskotsi bijvoorbeeld.

KAA Gent heeft nog niet genoeg punten gehaald

Tegen KV Mechelen moet Rik De Mil met Hatim Es-Saouabi nog een speler extra missen: "Hij is jammer genoeg uitgevallen en zal er dit weekend niet bij zijn. Verder is iedereen even fit als de voorbije weken", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.





"We hebben een analyse gemaakt van de eerste vijf wedstrijden, zowel de goede punten als de punten die beter moeten. Het is een logische analyse: we moeten meer punten pakken. Normaal gezien moesten we er minstens drie of zelfs vijf meer hebben, maar we hebben ze niet. Hoe komt dat? Dan gaan we richting efficiëntie."