Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

Club Brugge speelt dit weekend andermaal een belangrijk duel tegen RSC Anderlecht. Winst is alweer een must als ze de greep op een mogelijke twintigste titel niet willen doen verslappen. Ivan Leko sprak vooraf de pers toe.

Voor Sabbe zit het seizoen erop, voor Mignolet komt het duel tegen Anderlecht ook nog te vroeg. En zo begint de tijd stilaan te dringen voor de doelman, want hij krijgt nog maximaal drie weken de tijd voor de laatste speeldag.

Nog altijd geen Mignolet, wel al De Cat in wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht

“Of Nathan De Cat bij Anderlecht zal spelen? Dat verandert veel voor hen, maar niet voor ons", was hij duidelijk over het feit dat De Cat opnieuw in de wedstrijdselectie zit van Jérémy Taravel. Niet iets waar Leko zich druk in zal maken.

Union speelt voor Club Brugge en kan zo de druk nog wat vergroten op de Brugse ketel. Al vindt Leko dat niet per se een verschil, klinkt het bij Het Laatste Nieuws: "Wij moeten sowieso winnen, hé. De druk kan enorm zijn, of ietsje minder."

Spektakelduel op komst in het Lotto Park?

"Maar als je een achterstand moet goedmaken, dan moet je eigenlijk altijd winnen. Eén fout kan fataal zijn - die ruimte hebben we niet. Het zal er héél warm zijn”, weet Leko over de trip naar het Lotto Park aanstaand weekend.



Waar het volgens Leko overigens zomaar 5-4 of 4-5 kan worden: “Ik zou het geweldig vinden. En het kan zomaar. We zijn beide ploegen die jagen op een overwinning en het liefst voetballen." Beide ploegen willen niet zomaar verdedigen voor de eigen zestien.