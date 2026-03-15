Kevin Vanbuggenhout
🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"
Feest in Mechelen, en Myron van Brederode is de meest gevierde man. Hij verklaarde eerder al dat hij de man wilde zijn die Mechelen naar Play-off 1 zou schieten. De Nederlander heeft woord gehouden.

Het stond niet noodzakelijk in de sterren geschreven dat het zijn avond zou worden: na de pauze kopte hij een grote kans naast. "Ik kreeg vlak na rust een voorzet op mijn hoofd, maar ik ben volgens mij de slechtste kopper uit de selectie. Die bal moest er natuurlijk ook in. Gelukkig lukte het op het einde. Het is heel moeilijk te omschrijven. Ik zou het doelpunt eens moeten terugzien, want ik besef het nog niet helemaal."

Alleen het eindresultaat telt. "Ik raak de bal lekker, en ja: Play-off 1! Ik zie de bal gewoon mooi vliegen. Toen die bal onderweg was, wist ik al dat het een doelpunt zou worden. Tenzij de keeper een magnifieke redding zou maken. Toen rende ik naar de supporters. Volgens mij sprongen drie mensen op mijn nek. Het is heel mooi dat zij nu dit kunnen meemaken en dat ik dit mag meemaken."

Van Brederode zal niet wakker liggen van individuele prestatie

KV Mechelen wist dat het zowat do or die was. "Ja, tuurlijk weet je dat het uit bij Brugge heel lastig wordt. Een thuiswedstrijd tegen Anderlecht is natuurlijk ook lastig, maar ik denk wel dat het een makkelijkere wedstrijd is dan Brugge uit. We moesten het vandaag doen en zagen de urgentie er wel van in. Het maakt me ook geen reet uit hoe ik heb gespeeld. Ik heb de bal binnengeschoten en we zijn geplaatst voor Play-off 1."

Vanderbiest heeft zijn spelers echt wel klaargestoomd voor deze wedstrijd, want het typische KV-DNA was zeker aanwezig. "Volgens mij is Anderlecht niet zijn favoriete club", lacht Van Brederode. "Dat heeft hij heel vaak herhaald in de kleedkamer. Ik ben gehaald om Mechelen naar Play-off 1 te schieten, maar het is gewoon een heel grote teamprestatie. Misschien zei ik ook wel wat te snel dat ik dit ging doen."

Deze keer 'net wel' voor KV Mechelen

Dat is inderdaad wel de lat hoog leggen en dan moet je het nog waarmaken. "Ik was er niet bij toen het de vorige keren 'net niet' was, maar ik heb het wel meegekregen. Ik ben er supertrots op dat het nu gelukt is en ik ben er ook heel erg blij mee. Of het een kwaliteit van mij is om die bal zo te raken of het geluk is, weet ik niet", grijnst Van Brederode.

20:31
22:00
22:20
18:30
21:24
21:40
20:48
21:00
20:30
21:20
19:25
19:24
19:13
20:00
19:00
19:30
16:00
10:45
11:00
18:02
10:00
09:30
17:15
18:00
17:00
16:35
17:30
13:30
15:24
16:30
15:30
07:00
14:30
15:00
13:15
14:00

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

