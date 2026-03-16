Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open

Dit is nu al het mooiste verhaal van het seizoen: KV Mechelen trekt voor het eerst in zijn geschiedenis naar de Champions' play-offs. Nu moeten ze daar nog een rol kunnen spelen.

Voor een club met zo'n geschiedenis in België als KV Mechelen was het ronduit vreemd dat het in 16 jaar nog nooit aan de Champions' Play-offs had deelgenomen. Maar voor alles is er een eerste keer, en dat net tijdens de laatste editie van de Play-offs.

Met vier zevende plaatsen en een zesde plek die werd vastgelegd in het beruchte seizoen dat door COVID-19 werd stilgelegd — en dat dus niet leidde tot deelname aan PO1 — was Mechelen al meerdere keren dichtbij geweest. Het scheelde niet veel of ze hadden de formule zien verdwijnen zonder ooit een eindfase te proeven.

Niet zoaks Lokeren in 2013 doen

STVV was al een bevestigde verrassingsgast voor deze laatste Play-offs, maar al enkele maanden is duidelijk dat er iets groeit op Stayen. De club wil absoluut geen bijrol spelen.

Toch zien sommigen het scenario al voor zich: dat de Kakkers zich "tevreden" zouden stellen met die plek in de top 6 en daar geen seconde voor stoorzender spelen. We hebben zulke verrassingen al zien doorzakken: Sporting Lokeren pakte in 2012-2013 amper 5 op 30, met slechts één overwinning. Hetzelfde totaal was er voor Zulte Waregem in 2015-2016. Ook KAA Gent kon afgelopen editie weinig klaarspelen.



Maar er zijn ook tegenvoorbeelden: in 2016-2017 haalde KV Oostende de Play-offs (5e na de reguliere competitie) en deed het daar meer dan goed, met zelfs Europees voetbal als beloning na een 4e plaats. Recente geschiedenis: in 2023-2024 deed Cercle Brugge hetzelfde, met 13 op 30 en een echte rol in de top 6. Dat is wat men ook van KV Mechelen hoopt.

Met Fred Vanderbiest hoeft niemand zich zorgen te maken

En laat ons het duidelijk zeggen: met een persoonlijkheid als Fred Vanderbiest aan het roer bij Malinwa, in een heksenketel zoals Achter de Kazerne dat zondag was, zou het erg straf zijn mochten de spelers plots gaan freewheelen. Mechelen heeft zich niet alleen geplaatst voor de top 6: de club wipte in het klassement zelfs over Anderlecht en Gent.

Zoals het er nu voorstaat, staan de Kakkers dus in polepositie om een ticket voor de Europese voorrondes te grijpen. Europa Achter de Kazerne: dat is niet meer gebeurd sinds 1993-1994. Nochtans dachten ze er in 2019 al even aan, toen Malinwa de Beker van België won... maar het Belgische Arbitragehof voor de Sport sloeg (terecht) toe in het dossier rond de matchfixing-affaire die het Belgische voetbal toen door elkaar schudde, en hield de club uit Europa. Deze keer geen wolken boven Mechelen: aan hen om ervan te profiteren en te schitteren in de Play-offs.