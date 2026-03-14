Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

Charleroi heeft zijn slechte vorm verdergezet met een 0-2-nederlaag tegen Leuven. De Zebra's waren nochtans de betere ploeg en domineerden de wedstrijd, maar gingen in de laatste 20 minuten alsnog door de knieën. De Leuvenaars doen een geweldige zaak.

De terugkeer van Felice Mazzù naar Mambourg om eindelijk nog eens drie punten te pakken? Dat was exact waar Charleroi op hoopte, want de Zebra's zaten al zeven wedstrijden zonder overwinning. Hans Cornelis kon daarvoor opnieuw rekenen op Lewin Blum, terug uit schorsing en in de basis ten nadele van Jules Gaudin. Ook Patrick Pflücke keerde terug in de elf, waardoor Antoine Bernier naar de bank verhuisde. Bij OHL moest Mazzù Siebe Schrijvers (geschorst) vervangen: Lukasz Lakomy kwam in de ploeg, en Noë Dussenne kreeg zijn kans centraal achterin.

De wedstrijd begon bijzonder open, met twee ploegen die hoog drukten en meteen de ruimtes achter de tegenstander wilden bespelen. Maar Charleroi nam vanaf de eerste minuten het initiatief. De infiltraties van Patrick Pflücke langs rechts zorgden voor flink wat onrust in de Leuvense defensie. Dat leverde in het eerste kwartier twee pogingen op van Aurélien Scheidler: de eerste ging over doel, de tweede werd afgeblokt door de verdediging.

OH Leuven buigt, maar breekt niet

Daarna trok Pflücke nog nadrukkelijker het laken naar zich toe met een centrale vrije trap die op de lat uiteenspatte. Ook richting rust bleef Charleroi vooral via de rechterflank dreigen: een voorzet-schot van Yacine Titraoui werd door Maxence Prévot in corner verwerkt, en een laatste voorzet van Pflücke werd door Scheidler naast gekopt. Aan Leuvense kant waren de aanvallen schaarser, al was er nog een venijnige voorzet van Youssef Maziz die Henok Teklab in de slotfase van de eerste helft niet kon verlengen in de kleine rechthoek. Ruststand: 0-0.

Het duel kwam pas echt opnieuw op gang net voor het uur, toen een voorzet van Pflücke maar net gemist werd door Titraoui aan de eerste paal. Dat was het startschot voor de grootste Carolo-aanvalsgolf van de wedstrijd. De Zebra's stapelden de kansen op, maar botsten op een uitblinkende doelman. Maxence Prévot redde eerst knap op een corner, tikte daarna een schot van Titraoui op de lat en zette vervolgens de kers op de taart met een acrobatische save op een schuin gekopte bal van Romsaas, die zich al klaar maakte om te juichen.







Charleroi kon zich dan ook in de vingers bijten: vrijwel meteen daarna scoorde Leuven op zijn eerste echte kans. Een voorzet van Youssef Maziz zorgde voor het verschil, waarna Oscar Gil voor Cheick Keita opdook en tot algemene verrassing Mohamed Koné lobde.

OH Leuven naar de top-12 dankzij vijf dolle minuten

En stel je dan de verbijstering in het Mambourg voor toen OHL vier minuten later ook nog de 0-2 maakte op hoekschop. De Zebra's hoopten nog op een VAR-ingreep om de treffer van Noé Dussenne te laten annuleren, maar de actie van Roggerio Nyakossi voor Koné werd niet als fout beoordeeld.

Ondanks de offensieve wissels van Hans Cornelis en een poging van Aiham Ousou die nog op de lijn werd weggewerkt, herstelde Charleroi nooit meer van die dubbele tik. OH Leuven pakte zo een heel belangrijke driepunter. Het komt tot op drie punten van Charleroi en verwijst Zulte Waregem naar de Relegation Play-offs.