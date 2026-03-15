Datum: 15/03/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel
La Louvière heeft de drie punten gepakt op bezoek bij Cercle Brugge. Voor De Vereniging is het een zoveelste keer een lesje in efficiëntie. Ze blijven zo onderaan achter en hebben steeds meer werk aan de winkel.

Cercle Brugge en La Louvière wisten waar ze voor stonden vooraf. Wie won, mocht nog dromen van een plaatsje in de top-12 dit seizoen en het vermijden van de Relegation Play-offs. En dus werd het een bijzonder nerveus duel tussen beide ploegen.

Cercle Brugge wist wat het moest doen en daarom koos Cinel voor wat extra aanvallende krachten: Nazinho en Diakité kwamen in de ploeg voor Konaté en de met geel geschorste Agyekum. Bij de bezoekers waren Gillot en Ito nieuw. Zij verwezen Benavides en Gueulette naar de bank.

La Louvière komt meteen op voorsprong

Na een minuut moest doelman Peano al een eerste keer bij de pinken zijn, maar een minuut later kon La Louvière al dromen van de overwinning. Fall kon vanop de stip de 0-1 maken, al had de VAR lang nodig om te kijken of de fout wel binnen de grote rechthoek gebeurde.

Het was het begin van een hele avond van net niet voor De Vereniging. Zij toonden zich voor de zoveelste keer weinig efficiënt en daardoor moesten ze zonder punten terug de kleedkamers in. In het slot van de wedstrijd kregen ze net géén strafschop via de VAR en tussendoor was er ook een doelpunt dat werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Peano maakt indruk, efficiëntie is andermaal het toverwoord

Tussendoor was het doelman Peano die zich op inzetten van Magnée, Adewumi en vele anderen zijn netten heel lang proper wist te houden. Op het uur kwamen De Wolven vervolgens 0-2 voor dankzij Ito. In een omschakelingsmoment werd het zelfs 0-3.

De thuisploeg kon via Adewumi nog milderen na een knappe actie van Magnée, maar verder dan 1-3 kwamen ze niet meer. De thuisploeg probeerde wel, maar het lukte niet. La Louvière springt zo over Cercle Brugge in de stand.

Opstellingen

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 5.51 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Meer statistieken
Nazinho Flavio   90' 5.34 -
  • Nauwkeurige passes: 28/41 (68.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 62/70 (88.6%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Magnée Gary A 90' 6.78 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 37/52 (71.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/17 (47.1%)
  • Balverliezen: 29
Meer statistieken
Diop Edan 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 33/47 (70.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 45' 5.45 -
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Gerkens Pieter 67' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 90' 7.55 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 4/6
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diakite Oumar 84' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 45' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim 0' 5.98  
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 45' 6.83 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Konate Valy 23' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Diaby Ibrahima   45' 5.81 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
Caicedo Royer 0'  
Kouassi Krys 6' 6.29  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 8.61 -
  • Reddingen: 9
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 90' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 14/27 (51.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/20 (15%)
Meer statistieken
Okou Yllan 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 6/17 (35.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/18 (11.1%)
Meer statistieken
Faye Wagane 57' 6.98 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Gillot Nolan 90' 6.95 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ito Joël 78' 7.87 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lahssaini Sami 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Liongola Jordi   90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 17/27 (63%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ashimeru Majeed 57' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape ⚽ ⚽ A   84' 9.0 -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/25 (44%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry A 78' 7.32 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Lutonda Thierry 0'  
Beka Beka Alexis 0'  
Gueulette Samuel 33' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Benavides Dario 0'  
Nsingi Nachon 12' 6.49 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Soumaré Bryan 12' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Makaté Cristian 6' 6.44  
Meer statistieken
Herbeleef Cercle Brugge - La Louvière
Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière
