La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

La Louvière heeft de drie punten gepakt op bezoek bij Cercle Brugge. Voor De Vereniging is het een zoveelste keer een lesje in efficiëntie. Ze blijven zo onderaan achter en hebben steeds meer werk aan de winkel.

Cercle Brugge en La Louvière wisten waar ze voor stonden vooraf. Wie won, mocht nog dromen van een plaatsje in de top-12 dit seizoen en het vermijden van de Relegation Play-offs. En dus werd het een bijzonder nerveus duel tussen beide ploegen.

Cercle Brugge wist wat het moest doen en daarom koos Cinel voor wat extra aanvallende krachten: Nazinho en Diakité kwamen in de ploeg voor Konaté en de met geel geschorste Agyekum. Bij de bezoekers waren Gillot en Ito nieuw. Zij verwezen Benavides en Gueulette naar de bank.

La Louvière komt meteen op voorsprong

Na een minuut moest doelman Peano al een eerste keer bij de pinken zijn, maar een minuut later kon La Louvière al dromen van de overwinning. Fall kon vanop de stip de 0-1 maken, al had de VAR lang nodig om te kijken of de fout wel binnen de grote rechthoek gebeurde.

Het was het begin van een hele avond van net niet voor De Vereniging. Zij toonden zich voor de zoveelste keer weinig efficiënt en daardoor moesten ze zonder punten terug de kleedkamers in. In het slot van de wedstrijd kregen ze net géén strafschop via de VAR en tussendoor was er ook een doelpunt dat werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Peano maakt indruk, efficiëntie is andermaal het toverwoord

Tussendoor was het doelman Peano die zich op inzetten van Magnée, Adewumi en vele anderen zijn netten heel lang proper wist te houden. Op het uur kwamen De Wolven vervolgens 0-2 voor dankzij Ito. In een omschakelingsmoment werd het zelfs 0-3.





De thuisploeg kon via Adewumi nog milderen na een knappe actie van Magnée, maar verder dan 1-3 kwamen ze niet meer. De thuisploeg probeerde wel, maar het lukte niet. La Louvière springt zo over Cercle Brugge in de stand.