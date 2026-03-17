Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kelderkraker tussen Cercle Brugge en RAAL La Louvière begon meteen met controverse. Al na drie minuten ging de bal op de stip voor de bezoekers na een foutfase die bij de thuisploeg voor veel frustratie zorgde.

Bij Cercle waren ze er rotsvast van overtuigd dat de overtreding buiten het strafschopgebied plaatsvond. Toch bleef de beslissing overeind en mocht La Louvière vanaf elf meter de score openen, met zware gevolgen voor het verdere wedstrijdverloop.

Ook in de podcast 90 Minutes werd de fase scherp geanalyseerd. Analist Filip Joos spaarde zijn kritiek niet en noemde de beslissing “een van de meest onbegrijpelijke van het seizoen”. Volgens hem gebeurde de fout “een volledige meetlat, zo’n 30 centimeter, buiten de zestien”.

Collega Tuur Dierckx sloot zich daarbij aan. Toen hij de beelden bekeek, kon hij nauwelijks geloven dat er een penalty was toegekend. “Je voelde gewoon dat het buiten de zestien was", klonk het.

Het had een vrije trap buiten de zestien moeten zijn

Opvallend: ook scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot gaf toe dat de beslissing discutabel was. Hij erkende dat de eerste fout duidelijk buiten de zestien gebeurde en dat het bijkomende armcontact onvoldoende was om een strafschop te rechtvaardigen. “Ik had liever een VAR-interventie gezien en een vrije trap buiten het strafschopgebied", klonk het.

Lees ook... 'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud
De discutabele penalty bleek uiteindelijk cruciaal. Cercle Brugge kon de klap niet meer te boven komen en werd na afloop veroordeeld tot de Relegation Play-offs, terwijl La Louvière een gouden zaak deed in de strijd onderin het klassement.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
Cercle Brugge

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar Stigo12 Stigo12 over Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws Stigo12 Stigo12 over Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren Don Bozhinov Don Bozhinov over Kapitaalsvernietiging: Rode Duivel van 40 miljoen euro komt niet tot spelen toe Stigo12 Stigo12 over Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA Goro Goro over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Goro Goro over Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge André Coenen André Coenen over Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved