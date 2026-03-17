Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

De kelderkraker tussen Cercle Brugge en RAAL La Louvière begon meteen met controverse. Al na drie minuten ging de bal op de stip voor de bezoekers na een foutfase die bij de thuisploeg voor veel frustratie zorgde.

Bij Cercle waren ze er rotsvast van overtuigd dat de overtreding buiten het strafschopgebied plaatsvond. Toch bleef de beslissing overeind en mocht La Louvière vanaf elf meter de score openen, met zware gevolgen voor het verdere wedstrijdverloop.

Ook in de podcast 90 Minutes werd de fase scherp geanalyseerd. Analist Filip Joos spaarde zijn kritiek niet en noemde de beslissing “een van de meest onbegrijpelijke van het seizoen”. Volgens hem gebeurde de fout “een volledige meetlat, zo’n 30 centimeter, buiten de zestien”.

Collega Tuur Dierckx sloot zich daarbij aan. Toen hij de beelden bekeek, kon hij nauwelijks geloven dat er een penalty was toegekend. “Je voelde gewoon dat het buiten de zestien was", klonk het.

Het had een vrije trap buiten de zestien moeten zijn

Opvallend: ook scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot gaf toe dat de beslissing discutabel was. Hij erkende dat de eerste fout duidelijk buiten de zestien gebeurde en dat het bijkomende armcontact onvoldoende was om een strafschop te rechtvaardigen. “Ik had liever een VAR-interventie gezien en een vrije trap buiten het strafschopgebied", klonk het.

Lees ook... 'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud›

De discutabele penalty bleek uiteindelijk cruciaal. Cercle Brugge kon de klap niet meer te boven komen en werd na afloop veroordeeld tot de Relegation Play-offs, terwijl La Louvière een gouden zaak deed in de strijd onderin het klassement.