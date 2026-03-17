Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

Eden Hazard heeft tijdens zijn actieve spelerscarrière samengewerkt met enkele absolute topcoaches. Al blijft onze landgenoot een boon hebben voor... een voormalige bondscoach van België.

Claude Puel en Rudi Garcia bij Lille OSC, José Mourinho en Antonio Conte bij Chelsea FC én Zinedine Zidane en Carlo Ancelotti bij Real Madrid. En dan vergeten we wellicht nog enkele grote namen.

"Ik heb nog steeds contact met Garcia", knipoogt Hazard bij RTBF. "Ik heb prijzen met hem gewonnen, hé. Ik ga hem dan ook altijd vernoemen als één van de coaches die me gevormd heeft."

Wat doet Eden Hazard bij de Rode Duivels?

Ook vandaag heeft Hazard achter de schermen een rol in de sportieve staf van Garcia bij de Rode Duivels. "Ik ben eigenlijk ver weg", wil onze landgenoot niet in detail treden over wat hij precies doet. "Ik kom niet bij de groep en zal geen interviews geven."

"Ik heb goede herinneringen aan een pak coaches", gaat Hazard verder. "Zidane was altijd mijn idool, terwijl Ancelotti de perfecte trainer was voor mij. Jammer genoeg heb ik hem nooit kunnen tonen wat ik allemaal kan."

Bij de Rode Duivels werkte Hazard samen met onder anderen Marc Wilmots en Roberto Martinez. "Op voetbalvlak hebben we de betere dingen gedaan met Martinez. Maar met Wilmots was het zó goed!"